教宗在帝力接見耶穌會士

教宗方濟各在聖座駐東帝汶大使館接見了41位來自亞洲不同地區的耶穌會士，和他們就本土化等主題談論了近45分鐘。這是教宗在此次國際牧靈訪問之旅中，第二次與耶穌會士們會面。從東帝汶印尼佔領時期起就在當地服務的若翰神父也在場，教宗向這位103歲的葡萄牙籍會士致以擁抱和感謝。

（梵蒂岡新聞網）9月10日上午，教宗方濟各在東帝汶帝力聖母無染原罪主教座堂與神職人員會晤後，便立刻趕往聖座駐東帝汶大使館。41位耶穌會士在使館內等候著教宗，教宗一進入使館大廳就立即與103歲的同會弟兄若翰（João Felgueiras）神父擁抱致意。若翰是全球最年長的三位耶穌會士之一。

若翰神父的見證

從東帝汶印尼佔領時期起，若翰神父就在該國服務，他從未離開過這個國家和它的人民，儘管在最艱難的時期也是如此。教宗對這位葡萄牙籍會士公開表達了敬意。聖父早已知悉這位同會弟兄的臨在，因此他剛進門便徑直走向若翰：“教宗向他表示感謝並擁抱了他。若翰神父十分感動”，《公教文明》主編、教宗亞太四國之旅的隨從人員習努諾（Nuno da Silva Gonçalves）神父向梵蒂岡媒體講述道。

第二次與同會弟兄會面

這是教宗繼9月4日在雅加達與200名耶穌會士會面後，第二次和同會弟兄會晤。下一次會晤將於9月12日在新加坡的“聖方濟各·沙勿略”退省中心舉行。10日上午，包括8名初學生在內的41位耶穌會士來到位於東帝汶首都的聖座大使館，他們來自不同地區，但在東帝汶居住和活動。

國際化的團體

“這些會晤常常是在一片如家庭般親切的氛圍下進行”，習努諾神父繼續說道。在教宗面前的是一個“非常國際化的團體”。他們是來自越南、馬來西亞和菲律賓的耶穌會士。“這一多元化的團體從事著不同的服務，例如教育年輕人或在教師培訓機構工作。他們認為這些工作和在堂區帶領神操活動同等重要”。

近一小時的會談

會談持續了將近45分鐘，提問、回答、傾訴和逗趣交替其間。習努諾神父強調道，話題“始終圍繞耶穌會士們的生活”，以及“教宗如何看待耶穌會士在世界各地的工作。他們還談到了一些普世主題，例如對社會公義的努力、教會的社會訓導及其重要性”。

本土化的重要性

習努諾神父特別解釋道，聖父“談及福音和文化時，強調了本土化的價值。也就是說，福音必須本土化，文化必須受福傳”。教宗在東帝汶反復提到這一主題，這也是他該國之旅的座右銘“讓你們的信仰成為你們的文化”的核心內容。

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