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Pope Francis speaks with journalists aboard the return flight from Singapore Pope Francis speaks with journalists aboard the return flight from Singapore  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
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教宗機上記者會：我非常渴望訪問中國，這是一個偉大的國家！

教宗方濟各結束亞太四國訪問，乘飛機從新加坡返回羅馬。途中教宗依照慣例回答記者們的提問，談及諸多熱點議題。

（梵蒂岡新聞網）在從新加坡返回羅馬的座機上，教宗方濟各回答同行記者的提問，談及平民被殺的悲劇。關於美國大選，教宗表示，在哈里斯和特朗普之間，每個人都應憑良心選擇。同時，他積極評價中梵協議，相信對於教會來說中國是一個承諾和希望。

渴望訪問中國

在返程途中，記者斯蒂凡妮·法拉斯卡（Stefania Falasca）詢問教宗，關於中梵在促進和平方面的合作空間，以及對中梵主教任命協議的看法。教宗回答說：“我對與中國的對話感到滿意，成果是好的，關於主教任命的工作也是本著良好意願進行的。為此，我從國務院聽說了事情的進展情況：我很高興。另一件事是中國：對我來說，中國是一個‘願望’，因為我非常渴望訪問中國，這是一個偉大的國家；我敬仰中國，尊重中國。它是一個有著千年文化的國家，它的對話能力和相互理解的能力超越了不同的政治體系。我相信對於教會來說中國是一個承諾和希望。合作是可以實現的，尤其是在衝突問題上。目前，祖皮樞機主教在這方面做了很多努力，他也與中國保持著聯繫。”

美國大選

美國記者關於即將到來的美國大選，詢問教宗“對於天主教選民來說該如何選擇？一位候選人支持墮胎，而另一位候選人想驅逐1100萬移民”。教宗指出：“兩者都違背了生命：無論是驅逐移民，還是殺害未出生的孩子。我無法為美國人做決定，我不是美國人，也不會去那裡投票，但我要明確一點：驅逐移民，不給移民工作機會，不接納移民，這是一種罪，是嚴重的罪。移民是一項權利，這個權利早在《舊約聖經》中就提到過。我們不能忘記‘外邦人、孤兒和寡婦’。至於墮胎，科學表明，從受孕一個月起，胎兒已經具備所有的器官。墮胎就是殺害一個人。不管你喜不喜歡這個說法，但這就是謀殺。教會不是因為不允許墮胎而封閉的：教會不允許墮胎是因為墮胎是殺人，是謀殺”。

關於“在道德上是否允許天主教徒投票給支持墮胎的候選人”，教宗表示，“在政治道德中，通常認為不投票是不好的，是錯誤的：你必須投票。你應該選擇較小的惡。哪個是較小的惡，是那位女士還是那位先生？我不知道，每個人都應該憑良心去思考並作出選擇。”

亞太四國訪問的回憶

在此次訪問中，教宗方濟各先後造訪了印尼、巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡，傳遞了有關和平、社會正義與團結的訊息。在新加坡，教宗對該國的“發達、乾淨、禮貌和豐富的跨宗教文化”表示贊賞，稱他參加的跨宗教會議是“兄弟情誼的典範”。在東帝汶，教宗被當地蓬勃的生命力和眾多孩子所感動，借用“鰐魚”的比喻，警告外來思想可能破壞當地的社會和諧。關於印尼的民主奮鬥，以及財富分配不均的問題，教宗強調“這是發展中國家普遍存在的問題”，“聽取教會的社會訓導很重要”，“社會各界之間必須進行溝通”。最後，在巴布亞新幾內亞，教宗對其藝術的發展和傳教士們在偏遠地區的奉獻精神印象深刻。

加沙衝突

意大利記者關於加沙衝突向教宗提問，教宗表示，他非常關注戰爭的局勢，每天“都給加沙打電話，聯繫加沙的堂區”。教宗強調，“兄弟情誼比殺害兄弟更重要。最終，贏得戰爭的人將會發現一場巨大的失敗” 。最後教宗表示，“非常感謝約旦國王所做的一切。他是一個愛好和平的人，正在努力實現和平”。截止目前，加沙的遇難者已超過41,000人。

法國皮埃爾神父

近來，法國已故神父即厄瑪烏慈善組織的創始人皮埃爾（Abbé Pierre）被指控性侵犯，他曾多年被評為法國人最喜愛的人物。法國《世界報》記者關於這個話題向教宗提問。教宗表示：“皮埃爾神父做了那麼多好事，你卻發現這個人是個醜陋的罪人。這就是我們人性的處境。公開的罪惡是公開的，必須受到譴責。對於這些事情，我們必須坦誠，不應該隱藏。反對虐待是我們所有人都必須做的事情：但不僅僅是反對性虐待，還要反對各種虐待，例如社會虐待、教育虐待、改變人們的心態、剝奪他們的自由等等。在我看來，虐待是一種惡魔，因為各種虐待都會摧毀人的尊嚴，各種虐待都試圖摧毀我們所有人的樣貌：天主的肖像。”

此外，教宗還談及氣候變化、移民、墮胎、廢除死刑等議題，關於他的祖國阿根廷，教宗表示他有意願訪問祖國，但是尚未作出最終的決定。

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2024 September 14, 12:01

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