教宗接見在印尼的耶穌會同會弟兄

教宗方濟各在印尼牧靈之旅的第二天，在雅加達的聖座大使館與他的同會弟兄們會晤。聖座文化教育部副秘書長習安東神父簡要地講述了這次與教宗的相聚。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在印尼訪問的第二天，即9月3日當地時間上午11點30分，在雅加達的聖座大使館與他的二百位同會弟兄會晤。按照慣例，教宗在每次的國際牧靈訪問中都會私下與同會的耶穌會士會晤，此次會晤時長大約一個小時。期間，教宗也回答了會士們的幾個問題。會晤結束後，聖座文化教育部副秘書長習安東（Antonio Spadaro）神父接受本新聞網的採訪，簡要地講述了此次會晤的情況。

習安東神父表示，此次會晤溫暖而親切。他說:“教宗始終在輕鬆的氣氛中，他有賓至如歸的感受。”教宗看到眼前如此多的年輕的同會會士表示出驚訝與喜悅之情。

習安東神父說，期間，教宗談到了耶穌會以及辨別與祈禱的重要性。最年輕的那一批會士向教宗提出了哪裡找得到時間祈禱的問題，教宗則與他們分享了一些軼事。所有的話題都與其它在印尼的重要議題交織在一起，“例如，他積極倡導的宗教間對話或信仰本地化”。

教宗此次亞太四國牧靈訪問的行程中，將會有另外兩次與耶穌會士的會晤，一次是在東帝汶，最後是在新加坡。

教宗與耶穌會士會晤的完整記錄通常會在他返回羅馬幾週後，發表在耶穌會主辦的《公教文明》期刊上。

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