《伊斯蒂克拉爾宣言》：信徒們應致力於促進和平與對話

在雅加達伊斯蒂克拉爾清真寺舉行的宗教間會議上，教宗和大伊瑪目共同簽署了一份聯合聲明。該聲明強調所有信徒反對暴力的承諾以及宗教在促進和平與和諧方面的作用。

（梵蒂岡新聞網）我們的世界正面臨兩大嚴重危機：“非人性化和氣候變化”。《2024年伊斯蒂克拉爾聯合聲明》便是基於這一考量，由教宗方濟各和大伊瑪目納薩魯丁·烏馬爾(Nasaruddin Umar)教授在雅加達大清真寺的宗教間會議上共同簽署。在聲明中，令人痛惜地指出“宗教常常被利用”，在這個日益暴力的世界中給許多人帶來苦難。因此，聲明重申，宗教的作用應該是“促進和捍衛每個人類生命的尊嚴”，而非相反。同時，聲明也譴責對受造物、即“我們的共同家園”的濫用，帶來了“自然災害等毀滅性後果”和全球變暖，致使環境危機成為“各民族和諧共處的障礙”。

宗教對當代危機的回應

因此，《宣言》指出，通過共同努力，宗教能夠對當今嚴重危機作出回應。雙方強調，印度尼西亞的“建國五項原則”這一哲學原則可以提供貢獻。教宗和大伊瑪目呼籲將宗教價值觀“導向促進尊重、尊嚴、憐憫、和解和手足情誼的文化，以克服非人性化和環境破壞”。文件中寫道，宗教領袖肩負著一項特殊的任務，他們必須為人類的福祉而共同努力。

日益重視宗教間對話

《伊斯蒂克拉爾聯合聲明》指出，“鑒於全球是一個人類大家庭，宗教間對話應被視為解決地方、區域和國際衝突的有效工具，尤其是那些由濫用宗教引起的衝突。”聲明最後呼籲所有善心人士“維護生態系統的完整性”，將繼承的資源傳遞給子孫後代。

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