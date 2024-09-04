教宗在印尼：遏止極端主義及不寬容，和平是正義的果實

教宗方濟各在印尼雅加達發表了他此行的首篇正式講話，向國家當局強調，務必應對失衡及不寬容的偏移現象，放眼於和諧社會的建設，並堅信和平始終是「正義的果實」。

（梵蒂岡新聞網）不同文化和意識形態之間「睿智而細微的平衡」；和諧、平等，以及對基本人權的尊重都寫在印尼憲法中，在其序言裡兩次提到天主和需要天主降福的需求。教宗方濟各9月4日在印度尼西亞牧靈訪問的首篇講話中開門見山提出這些觀點，強調印尼的建國價值與他第45次牧靈訪問的格言之間的關聯性。教宗本次訪問的格言是「信仰、友愛、憐憫」。他敦促遏止「極端主義和不寬容」，信仰應當懂得對話，而非操縱人心、助長分裂與仇恨。

沉浸在這片土地的美妙中

教宗方濟各9月3日抵達印尼後，訪問的正式行程於隔天4日展開。當天上午，他先是在聖座使館私下舉行了彌撒，然後乘車前往總統府參加歡迎儀式，禮節性拜會印尼總統佐科·維多多（Joko Widodo）。在總統府前的庭院，三軍儀仗隊和許多身穿傳統服飾的男女及兒童列隊迎接教宗，現場一片喜氣洋洋。軍樂隊先後演奏了梵蒂岡和印尼兩國國歌，接著教宗在國家元首的陪同下進入總統府內，在貴賓簿上簽字留言。他寫道：「沉浸在這片土地的美妙中、在不同文化與宗教相遇及對話之地，我祝願印尼人民在信仰、友愛和憐憫上日益成長。願天主降福印尼！」

平等與尊重人權

隨後，教宗與大約300名政府、公民社會和外交使團代表舉行會晤並發表講話。他對印尼深表讚賞，形容該國有如一幅鑲嵌畫，其中的各部分彼此取得平衡，為「均衡的社會架構」而努力，當地教會也不斷作出貢獻。

「這是個託付給所有人的手工活，但特別託付給政治行動。政治行動的目標是和諧、平等、尊重人權、可持續發展、團結互助、追求和平，無論是在社會內部，還是與其他民族和國家。」

信仰受操縱

教宗表示，在當今世界「阻礙普世友愛發展的種種趨勢」下，印尼則樹立了好榜樣。阻礙友愛發展的趨勢之一是操縱對天主的信仰，非但沒有把信仰用來「建設和平、共融、對話、尊重、合作、友愛」，反倒把它用在助長分裂及仇恨上。

「我們在多個地區看到暴力衝突的興起，它們往往源自於缺乏互相尊重和寬容意願，不惜一切代價要讓自己的利益、立場或片面歷史敘述占上風。這也給很多地方的全體百姓製造了無止境的苦難，以及真正的血腥戰爭。」

兒孫滿堂的印尼

教宗表示，印尼為世界樹立的另一個榜樣是其高出生率：每個家庭有「三、四或五個孩子」，一步步向前邁進。然而，在世界其他地區，解決失衡問題的方法卻是「限制出生，限制一個國家的最大財富」。在某些情況下，做出這種政治選擇的地方，也沒有「實際且有遠見的承諾來建設社會正義」。

「這是因為一大部分的人被遺留在邊緣地區，他們既沒有辦法過上體面的生活，也無力自保，應付不了嚴重且不停加劇的社會失衡。嚴峻的衝突一觸即發。」

教宗最後期許那些管理公共事務的人堅信「和平是正義的果實」，永遠在此信念的激勵下做事，因為「只有在每個人都不只為自己的利益、自己的願景而努力，卻著眼於眾人的福祉，搭建橋樑，推動和睦與協作，集結眾人之力擊潰各種形式的道德、經濟、社會悲慘情況，並促進和平與融洽時」，才能達成和諧。

教宗結束講話時，現場響起熱烈的掌聲。他在眾人的歡呼聲中離開總統府。

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