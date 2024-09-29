教宗在比利時突訪守夜青年：你們要勇往直前並發出聲響

教宗再次跳脫原定計劃，在與耶穌會士會面後，前往布魯塞爾展覽館，問候了參加守夜活動的年輕人。在歌聲中，教宗受到了熱烈的歡迎。教宗鼓勵道：“年輕人要發出聲響，記得幫助他人，不要忘記祈禱。”活動期間，教宗還在舞台上祝福了一名新生兒，並與藝術家和組織者一起自拍。

（梵蒂岡新聞網）當布魯塞爾展覽館（Brussels Expo）的舞台上宣布“教宗方濟各要來我們這裡”的這個消息時，現場爆發出一陣歡呼。9月28日晚上，教宗結束與比利時和鄰近國家的約百名耶穌會士的會面後，決定前往布魯塞爾展覽館，那裡聚集了約6千名正在參加守夜活動的青年人。

這是一場充滿兄弟友愛的盛會，名為“希望正在發生”（Hope Happening），它幾乎像是一個迷你世青節。由於教宗此行在比利時的最後一項活動是於29日主日上午在博杜安國王體育場舉行彌撒聖祭，因此很多人週六晚上就聚集在體育場附近的展覽館裡，一起歌唱、跳舞、祈禱，並在室內“露營”過夜。

教宗的到來

來自比利時及鄰近國家的參加者們，不僅有年輕人，還有家庭、新生兒、神父、修女及帶著旗幟與標語的朝聖團，他們原以為要等到主日早上才能見到教宗。然而，在週六晚上8點40分，隨著一首青年活動的必備曲目《耶穌基督萬世巨星》（Jesus Christ Superstar）音樂響起，舞台上的黑色幕布被拉開，在煙霧、紫色燈光和兩個巨大的霓虹十字架中，坐在輪椅上教宗出現在眾人眼前。青年們舉起手機，打開手電筒，揮舞著比利時國旗和梵蒂岡國旗，掌聲雷動。教宗接著坐上一張白色的椅子，一名年輕人用意大利語對他說：“先自拍！”隨後，教宗看向越來越靠近護欄的人群，舉手問候，並簡單地說了聲：“晚上好！”教宗與大家之間的對話便如此展開。

你們要發出聲響！

教宗說：“我問你們一個問題，你們知道年輕人做什麼嗎？我來告訴你：年輕人發出聲響！”教宗模仿了坐著不動的姿勢，接著說：“如果你看到一個年輕人這樣，那會很無趣。這個年輕人不再青春。我給你們一個建議：勇往直前，發出聲響，永遠記住天主，並且是透過祈禱來保持這份記憶。”

絕不要居高臨下看人

就當大家以為教宗的發言已經結束時，教宗打斷了掌聲，給出了另一個建議：“我拜託你們，要幫助他人。我跟你們說一件事，問你們一個問題：從高處俯視他人，這樣好嗎？”青年們答道：“不好。”教宗接著說：“但在一種情況下，你可以俯視他人。你們知道是什麼情況嗎？只有當你要攙扶那個人站起來的時候，才能這麼做。”

那名新生兒，卻是最大的

教宗從舞台中央指向一位母親懷中的嬰兒：“你們看到那邊的那一個嗎？他是你們當中最大的，因為耶穌告訴我們，最大的就是成為小孩子的人。”掌聲再次響起，這次是為了那個小嬰兒。教宗最後說：“不要停止祈禱。我現在降福你們。我們明天再見。”

向人群致意

隨後，年輕的媽媽帶著新生兒走到教宗身邊，教宗祝福了這個嬰兒，這個嬰兒也成為了當晚活動的主角。接著，教宗在這一天的尾聲，向大家致以最後的問候，這一天以一個意外的驚喜作為結束。

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