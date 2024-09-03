教宗與同機的記者們：這是我最長的旅行，感謝陪伴

教宗方濟各在前往印度尼西亞的途中與同機的記者們見面。他收到了許多禮物，其中一件是來自中國、可追溯到公元5世紀的石碑複製品。另外兩件禮物與難民的悲劇相關。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在前往亞太四國訪問的第一站雅加達的飛行途中，逐一問候了同行的約80位記者。他來到座機的最後一排，拿起話筒向他們說：“我感謝你們參與這次旅行。感謝你們的陪伴，我想這是我進行的最長的一次旅行。”同機的記者們也對教宗表示感謝，紛紛將信件和禮物交在他手裡。

來自中國的禮物

一位女記者送給教宗一份來自中國的禮物，即一塊公元635年的西安石碑的複製品，上面刻有一位傳教士在這個地大物博的亞洲國家宣揚福音的字句。這位傳教士從波斯來到中國，即當時的“大秦”傳播福音的喜訊。教宗收下禮物，緊握手中，這是他熱愛中國的再次表達。

教宗最後感謝同機的記者們陪伴他這次跨越亞洲和太平洋、幾乎長達33000公里的朝聖之旅。

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