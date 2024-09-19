教宗敦促修女們：邁出關鍵步伐，跟隨基督

教宗方濟各鼓勵那些在羅馬參加修會大會的修女們，「邁出關鍵步伐，跟隨基督」，並指出童貞榮福瑪利亞的榜樣。

（梵蒂岡新聞網）邁出關鍵步伐，跟隨基督，並聆聽祂的聲音。教宗方濟各9月19日在梵蒂岡接見耶穌聖心和聖母聖心會，以及救主會修女，如此勸勉了她們。這些修女目前正在羅馬參加修會大會。

教宗對她們說：「妳們就像門徒們那樣，蒙召聆聽耶穌的聲音，在妳們的默觀中予以加深，好能活出並宣講天主降生成人的愛，尤其要透過服務最有需要的人，以及聖體聖事和賠補祈禱來這麼做。」

教宗鼓勵她們「忠信且溫順地跟隨基督，傳揚她們修會靈性與歷史的遺產」。唯有如此，她們才能得到「常新的泉源，使其神恩在當下的人類歷史時刻閃耀光芒」。

跟隨基督

為此，教宗邀請修女們細心聆聽天主的聖意，並且「邁出關鍵步伐，跟隨基督」。這不僅需要「學習信理」，更要「踏上人生的旅途」。

聖父教宗向修女們保證他的關懷與祈禱。「願她們能在福音價值的啟發和支持下，進行分辨，從而更新自己」；願她們「愈加渴望與耶穌生活在一起，而且永遠忠於創會神恩」。

祈禱的必要性

聖父教宗期勉修女們「停下來祈禱一段時間，特別是在修會大會期間」。

教宗表示，「最後晚餐廳」是「聖神的火焰熾熱燃燒」的地方。「妳們將能從那裡重新出發，以祂的愛火點燃世界，為有需要的人服務，讓灰心喪志的人重燃希望」。

榮福瑪利亞的芳表

聖母瑪利亞以她的榜樣教導了我們。教宗總結道：「我最後想要談談聖母的一大特質：她從不誇耀自己，卻總是彰顯耶穌。『祂無論吩咐你們什麼，你們就做什麼。』（若二5）這就是聖母：她永遠指向耶穌，從不指向她自己。」

會晤結束之際，教宗向來訪的修女們表示感謝，並為她們頒賜宗座降福。

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