教宗接見“羅馬和平”運動青年：愛德與服事革命的帶動人

教宗方濟各接見了“羅馬和平”國際公教學生運動的代表團，以《生活的基督》宗座勸諭的話鼓勵他們，並勉勵他們推動“全球公民意識”和“地方範圍的行動”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月20日上午接見了“羅馬和平”（Pax Romana）國際公教學生運動的代表團，讚許這個組織“在天主教信仰及其世界觀”的鼓勵下，為“推動社會正義和人類整體發展”作出的努力。“羅馬和平”組織於1921年在瑞士弗里堡成立。

帶動變革的青年

教宗首先回顧了2018年以青年為題的世界主教會議，當時的青年受到鼓勵，成為愛德與服事的革命的帶動人（《生活的基督》宗座勸諭，174號）。

“你們的臨在、你們的活動，無論在學術環境、工作場所或城市街頭，都是為了達成這個目標，努力建設一個更有同情心、更和諧、更友愛的世界。”

全球公民和地方範圍的行動

教宗提到，“羅馬和平”國際公教學生運動“基於福音見證和教會的社會訓導”，在法國、泰國和肯尼亞從事的教育和培育工作就是一個典範。教宗說，這些工作具有雙重目的，一方面能推動“全球公民意識”，另一方面鼓勵“地方範圍的行動”。

如此一來，“羅馬和平”運動才會是深化及了解“當今時代最迫切的社會問題”的前驅，讓青年“在自己的團體推動有效的改變，進而作為福音的酵母，為人服務”。

聆聽、參與、對話

教宗的講話也涉及本屆以同道偕行為題的世界主教會議，鼓勵在場青年“作為個人和團體”，參與“教會的同道偕行進程”。在這個進程中幫助他們向前邁進的是，“共同的行程、聆聽、參與和致力於有分辨能力的對話，以及留意聖神的溫馨聲音”。

“我也鼓勵你們迎接即將到來的2025聖年慶祝活動，將其視為與整個教會團結，進行個人更新與靈性充實的特別時機。”

我們都是朝聖者，依靠耶穌的力量

教宗解釋道，聖門是禧年的象徵，它“提醒我們，我們都是朝聖者，都在旅途中，一起蒙召與上主耶穌更密切結合，並獲得祂恩寵的力量。這力量改變我們的生活和我們所生活的世界”。

為和平、和諧及正義而努力

因此，教宗祝願這個運動的青年成員，讓這次會晤成為“新靈感的泉源”，為“締造和平、和諧共處、追求正義、維護人權、實踐慈悲，從而在世上擴展天主的國”而努力（同上，168號）。最後，教宗將在場的人託付於聖母瑪利亞和真福弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）的轉禱。

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