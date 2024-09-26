教宗開始盧森堡和比利時的使徒之旅

教宗方濟各展開了第46次國際使徒之旅，已經抵達盧森堡。當天晚上他要前往比利時。離開梵蒂岡前，教宗會晤了一些無家可歸者。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月26日上午大約10點抵達盧森堡芬德爾機場，展開他任內的第46次國際牧靈之旅。除了盧森堡外，他還要訪問比利時。盧森堡大公到機場歡迎教宗，歡迎儀式在機場的貴賓廳舉行，並演奏了兩國國歌。上百名青年也到機場歡迎，教宗離開機場前問候了他們，並與他們當中的幾位交談了幾句。

會晤無家可歸者

教宗於當天早晨8點29分乘坐意大利航空公司的專機從羅馬達芬奇機場起飛，途中問候了同機的64名記者。梵蒂岡新聞室表示，如往常那樣，教宗啟程前在聖瑪爾大之家會見了大約10名無家可歸者，其中男女都有。這些人“在聖伯多祿廣場的柱廊下或附近的街道過夜”。

當天行程

教宗抵達盧森堡後，上午前往大公府禮節性拜會大公，隨後會晤首相，大約11點50分在環形市政廳（Cercle Cité）會見當局、公民社會和外交使團，屆時教宗將發表此行的首篇講話。下午，教宗則在盧森堡聖母主教座堂與當地天主教團體見面，將發表第二篇講話。傍晚6點過後，教宗將告別這個大公國，前往比利時，在那裡將逗留到9月29日主日。

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