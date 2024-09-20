教宗：為重建人與萬物之間的和諧，需要生態皈依

教宗接見「願祢受讚頌」高等培育中心成員，指出通過「願祢受讚頌莊園」達成的目標。願祢受讚頌莊園是新架設的葡萄園，也用於培訓出身清苦的人。

（梵蒂岡新聞網）「願祢受讚頌」高等培育中心的任務是要「照料並守護造物主託付給我們的一切，以恢復人類大家庭與受造界之間良好且富有成效的關係」。教宗方濟各9月19日接見該中心成員，在講話中強調了這個重點。該中心由教宗於2023年2月份創立，是個兼顧科研、教育和社會工作的機構，依循《願祢受讚頌》通諭的中心思想，旨在照料我們「共同的家園」。

願祢受讚頌莊園的成就

教宗感謝該中心的合作者投入這項新計劃，特別提到中心主任巴喬（Fabio Baggio）神父的詮釋，即這個計劃的宗旨是要落實《願祢受讚頌》通諭的原則。

教宗進一步解釋說：「我想到要實現一個有形可見的思想、架構和行動模型，取名為『願祢受讚頌莊園』（Borgo Laudato si’）。」教宗指的是岡道爾夫堡夏宮的55公頃土地，其中35公頃是風景秀麗的教宗花園、20公頃是田地、農場、溫室和服務設施。教宗說，那個「空間適合容納這種『工作坊』，在那裡體驗培育內容」。

如此體驗也通過一系列園藝和綠植養護的培訓課程來進行。10名出身清苦的學員參與了課程，他們當中有移民、難民、殘疾人、刑滿釋放人員、暴力受害者、青年和失業者。

促進整體生態

願祢受讚頌莊園這個項目，得益於「層級很高的國內和國際專家」的支援，依循三條「主要指導路線」前行，分別是：第一、整體生態的全面教育；第二、循環且有生產力的經濟；第三、環境的可持續發展。

教宗強調，這是「一個複雜且多面體的項目，涉及整體生態的方方面面」，其定位在於農業、可持續性和多元化，並且「在尊重生態系統和生物多樣性的基礎建設、灌溉系統，以及農業科技發展上加以投資」。

具體落實《願祢受讚頌》的原則

教宗在介紹這個項目的最新發展時，談到了最近架設的葡萄園，稱之為「傳統與創新的綜合體」，實在是「莊園農場的品牌」。在這機會上，不乏行業專家的協助，因為該項目「願以卓越超群為目標」。

教宗表示，「很重要的是，不要留在中等位置，因為中等會走向平庸」。我們要「始終以卓越超群為目標」。

談到莊園的最新進展，教宗指出那裡需要大量的勞動力。這個因素再次肯定了教宗的期許，即重建人與萬物之間的和諧。

教宗最後再次感謝該項目的合作者，祝福他們的工作，並重申他相信這個項目能「充分體現出他在《願祢受讚頌》通諭和《請讚頌天主》宗座勸諭中想要強調的整體生態原則」。

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