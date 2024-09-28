教宗接見魯汶大學教員：擴展邊界、尋求真理

教宗方濟各會見了魯汶天主教大學的教員們，敦促他們成為急切尋求真理的人，創造包容、憐憫、關注最弱小者的空間。

（梵蒂岡新聞網）“拓寬知識的邊界！這並非要增加概念和理論，而是讓學術和文化培育成為一個活躍的空間，了解生活並向生活發言”。這是教宗方濟各交給魯汶天主教大學的一項任務。這所大學是世界上最古老的天主教學府，2025年將慶祝創校6百週年。教宗於9月27日下午接見了荷語魯汶天主教大學的教員們，兩位校長和校監，以及民政當局都在場歡迎。

教宗應邀在貴賓簿上留言，他寫道：“願這所古老且偉大的學府永遠培養向真理敞開心智的人，使他們能解讀時代的徵兆，並獻身於文明生活的崇高事業。不可忘記：事實超越理念、整體高於局部、團結勝過衝突、時間大於空間。”

荷語魯汶大學的校長澤爾斯（Luc Sels）先向教宗致詞，並介紹了這所高等學府的概況。接著，放映了一段關於協助難民的視頻，以及幾位難民見證的視頻。

大學在世界上成為敞開的窗口

教宗在講話中首先強調，大學的首要任務是“提供一種全人培育，使人得到所需的工具來解讀時下和規劃未來”，因為文化培育不應成為“自身目的”，高等學府也不能成為“沙漠中的殿堂”，因其特性應是“創造的空間”，產生“文化”和“思想”，並推動“尋求真理的熱情、為人類進步服務”。此外，大學也應是“向今日世界敞開的窗口”。

文化應為人類服務

說到這裡，教宗感謝魯汶天主教大學拓展邊界、接納被迫離開故土的移民。看到目前的情況，教宗指出“當有人呼籲強化邊界時”，魯汶的大學團體卻“擴大”了邊界，接納“受苦的人，幫助他們學習和成長”。

“所需要的是：一種能擴展邊界的文化，而不是‘各立山頭’的文化，你們不是主張各立山頭者，謝謝！同時，也不可將自己凌駕於他人之上，相反地，要在世界的麵團中，將好的酵母帶入，為人類的福祉作出貢獻。這項任務，這個‘更大的希望’，就交託給你們了！”

天主教大學的使命

談到天主教大學，教宗提到《真理的喜樂》宗座憲令有關教會大學和學院的訓導，那就是它們“蒙召‘帶來耶穌基督福音的酵母、鹽和光，以及教會活潑的聖傳，作出決定性的貢獻，永遠向新的景象和新的提議持開放態度’（3號）”。教宗重申，“擴大邊界，為人類和社會成為開放的空間，這是大學的重大使命”。

精神上的疲憊

教宗提到，在當前的情況下，兩種心態卻使邊界收緊。一方面出現“一種放棄尋求真理的文化”，沒有“急切尋找的熱情”，躲進“一種薄弱思想的舒適環境裡”，認為“一切都相同，這事與那事都一樣，一切都是相對的”。教宗稱這是一種“精神上的疲憊”，被一種不提出過多提問的膚淺生活所吸引，同樣所尋求的是那種容易、輕鬆、安逸的“信仰”。

沒有靈魂的理性主義

另一種心態則是，“在談論真理時總是持一種理性主義的態度，認為唯有我們可以測量和實驗、能觸摸的事物才是真實的，好似生命只是物質及可見的事物”。

教宗警告說，這是“沒有靈魂的理性主義”，會讓人墮入其中。因為“一旦人簡化為物質，一旦現實生活被迫限制在可見事物的範圍內；一旦理性僅是數學的邏輯”，一種“實驗室”的理性時，就會“缺乏驚奇，而一旦缺乏驚奇，人就不能思考；驚奇是哲學的開端，是思想的開端，那種內在的驚奇促使我們去尋求更遠的事物，去仰望天空，尋找隱藏的真理，好能面對基本的問題：我為何而活？”

成為急切尋找真理的人

面對這一切，教宗再次勉勵這所大學拓展自己的邊界，看得更遠，不停留在自己限定的現實情況內。

“我們祈求天主降福我們的工作，使我們為文化的服務能面對今日的挑戰。賜予我們的聖神催促我們去創造，開啟我們思考和行動的空間，將我們引向全部真理。”

如果人類確實意識到自己尚未知道一切，教宗希望眼前的教員們懂得讓“這局限”推動他們“勇往直前”，幫助他們“使尋求的火焰一直燃燒，始終成為今日世界上敞開的一扇窗”。因此，要成為“急切追求真理的人”，“熱情永不熄滅”。

最後，教宗再次叮囑魯汶大學的教員們，要他們成為“在創造包容、憐憫的文化中的主角，關注最弱小者，以及我們所生活世界的巨大挑戰”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html