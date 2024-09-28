教宗在比利時敦促牧靈工作者：你們的工作應充滿喜樂和慈悲

教宗方濟各在比利時與教會眾多牧靈工作者相會，敦促他們活出福音的喜樂與慈悲這兩個價值，即使面對痛苦的經驗也不例外。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在比利時牧靈訪問的第三天，9月28日上午在庫克爾貝赫聖心大殿會見該國主教、司鐸、執事、度奉獻生活的男女和牧靈工作者，並發表一篇講話。教宗的這篇講話著重於教會在社會每個角落宣講福音的使命。

教宗首先談及福傳的道路，指出西方正在經歷信仰危機。在此情況下，教會應當化危機為轉機，鞭策我們自己，並且重新發現「聖神的道路」。

這「展現出我們的基督信仰原本處於熱情好客的社會框架下，現在已經進入到基督信仰為少數的情況，或更好地說，進入做見證的基督信仰」。教宗呼籲比利時司鐸要熱愛耶穌基督，與天主聖潔的子民並肩同行，在多元中尋求和諧。

教宗接著談論福音所教導的喜樂態度。這遠超過一時的歡愉，而是要深入心靈，以支撐我們的基督徒生活，即使在黑暗或痛苦時刻也不例外。

「福音點燃心靈的喜樂。」教宗表示，這便是知道「我們在旅途上並不孤單，即使陷入貧困、罪惡和磨難的處境，天主依然與我們同在」。

有時候似乎難以保持忠信，教會牧者則必須謹記，我們基督信仰的道路通往何方，而且要從基督那裡得到力量。

然後，教宗強調了慈悲的重要性，因為天主是慈悲的。天主父「從來沒有停止愛我們」，就算我們犯了很嚴重的罪，祂仍深愛著我們。

從世俗的角度來看，天主的無限仁慈似乎「不符合正義」。但事實上，天主的正義來得更高，祂召叫每個人「改正自己的錯誤」。

教宗指出，聖職人員施加性侵犯的危機造成了「殘忍的傷痛、很深的瘡疤，甚至危及信仰道路」。「在受害者的苦難前，需要極大的慈悲才能避免我們心硬如石，這有助於他們感受到我們的關懷，竭盡所能提供我們的協助」。

教宗最後感謝比利時的聖職人員和度奉獻生活的男女始終傳達出天主的慈悲，讓信仰之光得以在最黑暗的時期閃閃發亮。「要是沒有聖神，我們基督徒就會一事無成」。

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