教宗方濟各抵達比利時，此行的第二站

在傾盆大雨下，教宗方濟各於傍晚7點零6分抵達布魯塞爾的梅爾斯布魯克空軍基地。此前，他訪問了盧森堡，在會晤了該國的天主教會團體後，便結束在盧森堡一天的訪問行程，前往布魯塞爾。教宗在比利時的行程將於9月29日結束。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月26日傍晚抵達比利時首都布魯塞爾，這是他在歐洲中心訪問的第二站。教宗乘坐的盧森堡航空公司波音737專機於晚上7點零6分降落在梅爾斯布魯克空軍基地（Melsbroek Air Base），歡迎儀式在傾盆大雨下舉行。

雖然如此，教宗立刻被一群孩子表達歡迎的合唱所感動，並露出欣喜的笑容。這些孩子穿著黃色T恤跑到他面前，T恤上寫著“帶著希望前行”，這是教宗此行的座右銘。梵蒂岡和比利時的國旗在人群中搖動著。

教宗的專機降落後，聖座駐比利時大使和比利時禮賓司長登入機艙迎接教宗。當教宗從專機上下來時，旋而響起專門為歡迎國家元首的軍樂曲（Aux Champs）。緊接著，比利時國王菲利普和王后上前歡迎教宗，兩名兒童向教宗獻花。在演奏了梵蒂岡和比利時的國歌後，教宗問候了在場的代表團。大約晚上8點，教宗和隨行人員來到聖座使館。

隔天9月27日週五，教宗在比利時的第二天，上午9點之後前往拉肯城堡（Castle of Laeken）禮節性拜會比利時國王；然後，上午9點45分與首相會面，10點則會見當局和公民社會，教宗在這個機會上發表一篇講話。

下午4點半，教宗則要在荷語魯汶天主教大學（Katholieke Universiteit Leuven）與教員們會面，在這個機會上發表一篇講話。該校是歐洲歷史最為悠久的大學，2025年要慶祝創校6百週年紀念。

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