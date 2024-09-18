教宗公開接見：我在亞太看到活潑和喜樂的信仰

在週三公開接見活動中，教宗回顧了最近在印尼、巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡的使徒之旅：我看到了一個很大和活躍的教會。憐憫是見證基督的道路。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月18日上午在聖伯多祿廣場主持了週三公開接見活動，在講話中回顧了剛完成的亞太四國之旅。不過，教宗在開始分享他的感受前，先向在場的信友和朝聖者們宣布了一個好消息：兩位讀經員將於星期六結婚。教宗說，“看到相愛向前推進，建立一個新家庭，這多麼美好：為此我願意提到這兩位，為此感謝上主”。

談到這次亞太使徒之旅，教宗表明，這不是一次旅遊，而是“帶去上主的話、讓人認識上主，也是為了解當地人民的心靈”。教宗解釋，他願意步武保祿六世的芳蹤，這位教宗於1970年長途跋涉，來到菲律賓和澳洲，也在亞洲不同國家和薩摩亞群島停留。教宗方濟各說“我比他大幾歲”，只去了4個國家。“感謝上主，讓我這個年邁的教宗完成了還是年輕的耶穌會士時想做的事，因為我那時希望去那裡傳教！”

教宗表示，他此行的第一個印象是，教會“仍過於歐洲中心化”，是“西方式”的教會。而實際上，教會比歐洲“大很多，也活躍很多”。“會晤這些團體、聆聽神父、修女、平信徒，尤其是要理教員的見證，我興奮地感受到這一點。那裡的教會不勸人改教，而是憑著‘吸引力’而成長，正如本篤十六世明智地指出的那樣”。

憐憫是基督徒的道路

首先是印度尼西亞，那裡的基督徒大約占10%，天主教徒3%，教會卻是“活躍、朝氣蓬勃的，能活出並傳揚福音”。這是個世界上穆斯林人數最多的國家，“有極高貴的文化，能協調多樣化”。教宗說：“在這種情況下，我確信憐憫應是基督徒能夠且必須走的道路，以見證救主基督，同時接觸偉大的宗教和文化傳統。”

友愛是未來

透過“信仰、友愛、憐憫”，福音進入印尼人每日的生活中。教宗解釋道：“在那裡我看到了友愛是未來，是對反文明、陰謀詭計、仇恨和戰爭，以及宗派主義作出的回應。”

整體發展的模式

在巴布亞新幾內亞，“不同的部族說800多種語言”，因此是“聖神運作的理想環境”，因為“聖神是交響樂，是和諧”。教宗說，傳教士們和要理教員在那裡耕耘，他看到了“出去傳教的教會”的美好。

“我很高興能與今天的傳教士和要理教員相處；聽到青年的歌聲和音樂，我很感動：在他們身上，我看到了一個新的未來，沒有部族暴力、沒有依賴、沒有意識形態和經濟殖民主義；一個友愛和照料絕美自然環境的未來。巴布亞新幾內亞能成為這整體發展模式的‘實驗室’，並由福音的‘酵母’所激勵。”

教宗尤其提到瓦尼莫給他留下的“美好回憶”，“那裡的傳教士們穿梭於森林和大海之間。他們進入森林是為尋找最隱蔽的部落”。

信仰一旦成為文化

談到東帝汶，教宗強調，“教會與全體人民分享獨立的進程，始終將他們引向和平及和解”。教會這樣做，並沒有將信仰意識形態化，而是“讓信仰成為文化，同時光照文化、淨化文化、提升文化”，因為“信仰應本地化，文化應福音化”。

教宗表示，這個國家的人民使他深受感動。他們經歷了考驗，卻其樂融融，在苦難中以智慧相對。教宗也提到，這個國家有許多兒童，也懂得讓他們微笑。“在東帝汶，我看到了教會的青春：家庭、兒童、青年、許多修生和有志度奉獻生活的人。我可以毫不誇張地說，我在那裡呼吸到‘春天的氣息’！”

一個創造和諧的教會

最後是新加坡，“極現代化的城邦國家”，在那裡“基督徒是少數族群”，教會卻很活躍，“在不同民族、文化和宗教之間致力於創造和諧與友愛”。教宗強調，在這個富有國家，跟隨福音的人成了“鹽與光”、希望的見證人，這希望“比經濟收益所能確保的還要更大”。

教宗最後感謝這四個國家的人民，他們“以這麼大的熱情和這麽大的愛”款待了他。教宗也感謝這些國家的執政人士“給予很大幫助”，使他第45次使徒之旅得以“順利進行”。教宗也對所有相關人士再次表達他的感激之情。

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