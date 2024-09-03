教宗方濟各抵達印尼，開啟第45次國際牧靈訪問行程

教宗的座機於印尼當地時間上午11點19分抵達雅加達國際機場。接受歡迎後，教宗來到聖座使館，會見了病患、移民與難民。官方活動從9月4日開始。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於9月3日印度尼西亞當地時間上午11點19分抵達首都雅加達的蘇卡諾-哈達國際機場，展開第45次國際牧靈訪問活動。這是他訪問亞太四國的第一站，也是他教宗牧職中行程最長的一次使徒之旅。印尼宗教事務部部長到座機前迎接教宗，兩名身穿傳統服裝的兒童向教宗獻上鮮花。

與各代表團問候並接受儀仗隊的敬意後，教宗來到聖座使館，在那裡會晤病患、移民和難民，他們由聖艾智德團體和耶穌會難民中心陪同。

雅加達

雅加達位於爪哇島西北海岸，當地語言的意思是“勝利與繁榮”，它是一座擁有居民1100萬人的大都市。雅加達的起源需追溯到公元第四世紀，那時候這裡只是一個貿易港口。1513年，葡萄牙商人從馬六甲，即今日的馬拉西亞來到這裡，直到1527年才離開。後來，荷蘭人於1596年趕走了英國人，控制了該地區的貿易活動。

第二次世界大戰期間，印尼民族主義者為了爭取民族獨立而與荷蘭人進行抗爭，最終於1945年宣布獨立。印尼建國領袖及首任總統蘇卡諾（Sukarno）立即投入國家的建設，而他的繼任者蘇哈托（Suharto）總統在位期間繼續雅加達的現代化建設，使印度尼西亞更加日益地與全球經濟接軌。該國經濟飛速成長，中產階級人數上升，但上個世紀末期的東亞經濟危機則造成了新的貧困和國內的動亂。

首日訪問行程

教宗的訪問活動將於9月4日正式展開，包括出席在總統府舉行的歡迎儀式和禮節性拜會印尼總統。接著將是教宗在這個國家的首次公開活動，會晤印尼當局、公民社會和外交使團，然後在聖座使館與耶穌會士們進行私人會晤。

教宗也要在雅加達聖母升天主教座堂會晤該國的主教、司鐸、執事、奉獻生活者、修女、修生和要理教員。當天的最後一項活動是在青年之家會晤相遇學校的青年。

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