教宗方濟各抵達巴布亞新幾內亞

教宗即將展開第45次國際使徒之旅的第二段行程，在莫爾斯比港和瓦尼莫城進行訪問活動。教宗在這個國家訪問的座右銘是“祈禱”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月6日乘坐印尼航空公司的專機，於當天傍晚7點零6分抵達巴布亞新幾內亞首都莫爾斯比港，開啟第45次國際使徒之旅的第二段行程。除了首都莫爾斯比港外，教宗還要前往瓦尼莫城。他在這個國家的訪問將持續到9月9日。

繼若望保祿二世1984年的來訪後，教宗方濟各是到訪這個國家的第二位伯多祿繼承人。巴布亞新幾內亞副總理前來傑克遜斯國際機場迎接教宗，兩位身穿傳統服裝的兒童向教宗獻上鮮花。機場的歡迎儀式後，教宗立即前往聖座使館。

莫爾斯比港

莫爾斯比港是巴布亞新幾內亞的首都和最大的港口，位於該國南部海岸的費爾法克斯灣內，可俯瞰巴布亞灣，人口32萬5千。最初，莫圖-科伊塔布人（Motu-Koitabu people）在此居住了數個世紀，但直到19世紀，英國航海家和探險家約翰·莫爾斯比（John Moresby）於1873年抵達，並決定建立一個以其父親費爾法克斯·莫爾斯比（Admiral Fairfax Moresby）上將命名的定居點，這個地方才首次出現在有文字記載的文獻中。

幾年後，該地區被英國併吞，成為英屬新幾內亞的首府。為了紀念這位英國探險家，這座港城就以莫爾斯比港命名。從1906年開始，莫爾斯比港一直由澳大利亞管理，直到1975年巴布亞新幾內亞宣布獨立，這座港城也就成了新生國家的首都和政府所在地。

巴布亞新幾內亞天主教徒會集的中心，是莫爾斯比港的聖母主教座堂。這所聖堂建於1968年，莫爾斯比港總教區主教府設在此處。

隔天的官方活動

教宗方濟各此行的官方活動將於隔天9月7日開始。當天上午，教宗前往總督府禮節性拜訪總督，然後在亞太經合作組織（APEC）所在地會見當局、公民社會及外交使團。下午，教宗將在明愛技術中學探望兒童，並在進教之佑聖母朝聖地會見巴布亞新幾內亞和所羅門群島的主教、司鐸、執事、奉獻生活者、修女、修生及要理教員。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html