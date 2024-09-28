教宗在比利時會見17名遭受過聖職人員侵犯的受害者

17名曾經遭受聖職人員侵犯的受害者將各自的經歷和痛苦帶到教宗跟前，分別提出他們對教會打擊侵犯這項任務的期待。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月27日在比利時與17名曾經遭受聖職人員侵犯的受害者舉行了兩個小時的會晤。當天下午，教宗在荷語天主教魯汶大學與教員們聚會後，返回聖座駐布魯塞爾大使館，在那裡進行了這次會晤。聖座新聞室通過Telegram即時通信軟件發布了這個消息，並闡明在場的人「得以將各自的經歷和痛苦帶到教宗跟前，分別提出他們對教會打擊侵犯這項任務的期待」。

通知繼續寫道：「教宗得以聆聽並接近他們的苦難。他向他們的勇氣表示感謝，並為受託照顧他們的司鐸對他們從小造成的痛苦表達了羞愧之情。教宗記下了他們向他提出的請求，以便加以研究。」

幾天前，比利時主教團預告了教宗方濟各可能會與受害者們舉行會晤，但這消息並未正式得到證實。

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