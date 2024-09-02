教宗對布基納法索恐怖襲擊事件表示悲痛

教宗方濟各在誦念三鐘經活動後，強烈譴責了近日由聖戰分子在布基納法索製造的極端恐怖襲擊事件。該襲擊導致至少200人喪生，其中包括許多婦女和兒童。8月份以來，極端主義武裝分子已在該國各地製造了多起行動。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於9月1日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念三鐘經後，對近日發生在布基納法索一個村莊的極端恐怖襲擊事件表示悲痛。教宗譴責了這一行為，並表達了他對該國的關懷：

“我悲痛地得知，在8月24日星期六那天，布基納法索的巴薩羅戈（Barsalogho）地區發生了一起恐怖襲擊事件，導致包括婦女和兒童在內的數百人傷亡。在譴責這些令人髮指的侵害人類生命行為的同時，我向這個國家表達我的關懷之情，並對遇難者家屬表示哀悼。願聖母瑪利亞助佑親愛的布基納法索人民重獲和平與安全。”

聯合國的譴責

近日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也譴責了該恐怖襲擊事件，他表示“支持過渡政府打擊恐怖主義”，並敦促他們“確保讓這些卑劣行徑的始作俑者承擔責任”。

恐襲陰影籠罩布基納法索

8月24日至25日，布基納法索發生了該國有史以來最嚴重的恐怖襲擊事件，已造成200多人喪生、140人受傷。“援助苦難教會”（Aiuto alla Chiesa che soffre）組織聲稱，遇難者中至少有22人是虔誠基督徒。與基地組織有聯繫的武裝組織聲稱對巴薩羅戈事件負責。

8月25日，伊斯蘭武裝分子襲擊了位於該國西部努那（Nouna）教區的薩納巴（Sanaba）村。據“援助苦難教會”組織報導，眾多武裝分子包圍了該村莊，對村民進行了圍捕，並將所有12歲以上的男性綁了起來，他們中有基督徒、傳統宗教信仰者，以及被認為是反聖戰意識形態的人。隨後，恐怖分子把這些人帶到附近的一座基督新教教堂，在那里殺害了26人，其中包括幾名天主教徒。

總而言之，布基納法索整個8月都充斥著伊斯蘭極端主義分子的暴力活動。此前，該國其他地區還發生了多起恐怖襲擊活動。

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