教宗：時間已到，需以決定性行動來回應受傷大地的吶喊

9月1日為照料受造界祈禱日，教宗在誦念《三鐘經》後提醒眾人這個日子，期許每個人為我們共同的家園做出具體承諾。教宗也請信眾為他隔天要展開的亞太牧靈訪問祈禱，願這次旅行結出許多果實。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月1日主日帶領聚集在聖伯多祿廣場上的信眾誦念《三鐘經》後，提到當天舉行的為照料受造界祈禱日。他的呼籲也面向政治界和社會界。

「我祝願從所有的人，從機構、協會、家庭和每一個人開始，為我們共同的家園做出具體承諾。受傷大地的吶喊正愈加變得令人擔憂，需要決定性且不拖延的行動。」

請為亞太之行祈求結實纍纍

保護環境、對抗氣候變化和全球暖化，這些議題也將是教宗這次亞太四國旅行的重點。他將於9月2日至13日訪問印度尼西亞、巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡。1日主日上午，他前往羅馬市中心的聖母大殿，一如既往在羅馬人民救援之母像前祈禱片刻，將此行託付給聖母。

教宗也在三鐘經祈禱活動中籲請信眾為他的朝聖之旅祈禱。他說：「請你們祈求此行結出果實。」

殉道修生哈夫利克在斯洛伐克列真福品

念經後，教宗立即提到前一天、8月31日週六在斯洛伐克列真福品的遣使會修生若望·哈夫利克（Ján Havlík）。

教宗說：「這個年輕人於1965年在當時捷克斯洛伐克反教會政權的迫害下被殺害。他堅忍不拔地見證了對基督的信仰，這鼓舞了今天仍遭受類似磨難的人。請給予新真福熱烈的掌聲！」

教宗最後問候了不同團體的朝聖青年。

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