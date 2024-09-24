教宗期許青年音樂家：為失去希望的同齡人唱響希望之歌

教宗方濟各向參加“聖誕比賽”的青年音樂家發表講話，期許他們以歌聲和音樂把耶穌降生成人、天主聖愛的奧蹟表達出來，並唱出“希望”之聲，激勵那些處於困境中的同齡人，走在健康的人性與基督信仰的人生旅程中。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各因輕微流感，原定於9月23日舉行的活動被取消。當天的活動包括接見參加“聖誕比賽”的青年音樂家。“聖誕比賽”活動由天主教教育宣言基金會發起，旨在收集世界各地尚未推出的聖誕歌曲，評選出最優秀的歌曲將會在梵蒂岡聖誕音樂會上演唱。

競賽是“人性成長的機會”

在發給青年音樂家的講稿中，教宗指出“聖誕比賽”的特殊性，強調這個比賽是幫助青年“人性成長的機會”。教宗說：“我願和你們一起強調，青年歌唱家和音樂家共同致力於弘揚聖誕節的價值，耶穌誕生之時，伴隨著來自天上的一首歌：‘天主受享光榮於高天，主愛的人在世享平安’。”

青年時期表達出藝術的召叫

接著，教宗指出，“降生成人的耶穌基督”在“長久以來激勵了無數不同語言和文化的藝術家，他們在世界上繪製了友愛的道路。友愛“為世界帶來了真正的和平，我們今天是多麼需要它！”教宗說：“在你們的青年時期，在表達你們藝術使命的渴望中，在你們所有人性與基督信仰的旅程中，你們都以不同的方式感受到了降生成人，天主聖愛奧蹟的吸引，並以歌聲和音樂表現出來。”

為失去希望的人發出聲音

隨後，教宗表示，所有參與比賽的青年音樂家就如一首“希望“之歌，去激勵那些因遭遇各種困窘而失去希望的同齡人。最後，教宗祈願那些處於困境的青年能被參賽者歌聲的見證所感動。

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