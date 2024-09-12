教宗在獅城會見耶穌會士，暢談聖召和亞洲的挑戰

教宗方濟各9月11日在獅城的第一項活動是與耶穌會弟兄見面。同為耶穌會士的習安東神父說：「與在前沿地區奮鬥的耶穌會士的會面，洋溢著手足之情。會上提到了利瑪竇和雅魯培神父，教宗盼望後者能列真福品。」

（梵蒂岡新聞網）利瑪竇和雅魯培神父：這兩位人物對耶穌會和普世教會來說猶如燈塔，他們也伴隨了教宗方濟各在新加坡與耶穌會弟兄大約一個小時的會面。9月11日教宗風塵僕僕抵達新加坡、他第45次國際牧靈訪問的最後一站。當天下午原本是教宗休息的時間，但他渴望特地抽空與同會弟兄相見。這是他此行第三次與耶穌會士會面，第一次是9月4日在印尼雅加達，第二次是9月10日在東帝汶帝力，第三次便是在新加坡。

家庭聚會

新加坡聖方濟各·沙勿略退省中心是教宗這次舉行「家庭聚會」的場所。這個退省中心座落在山間，距離繁華的市中心約半小時的車程，教宗這幾天正是下榻於此。

大約25名不同年齡段的耶穌會士在那裡晉見了教宗，他們大多居住在新加坡，也有些人從其它地區而來，例如馬來西亞。

同為耶穌會士的聖座文化教育部副秘書長習安東神父也參加了這次「家庭聚會」。他向本新聞網表示，與會的同會弟兄當中「有年輕人，其中有一個剛晉鐸，其他有比較年長的，也有幾個體弱多病。教宗非常溫柔地與他們相處」。這次「聚會一如既往地進行了一個小時。與在前沿奮鬥的耶穌會士的聚會，一如既往地親切融洽、洋溢著手足之情。後來，教宗想要再多做些事。他似乎不願意離開這如此親切的家庭氣氛」。

習安東神父在X平台上發布了幾張照片，照片中的教宗笑容滿面、輕鬆愉快。習安東神父透露，教宗很快就把時間留給弟兄們發問。他們談論的主題繁多又艱鉅，首先便是當地教會此刻面對的挑戰。「教宗表明，信仰必須深入人們的挑戰，並強調了亞洲今天的重要性，稱之為關鍵的大洲。因此，耶穌會士蒙召生活在這個挑戰相當獨特的地方」。

祈禱的「挑戰」與雅魯培的見證

此外，教宗也再三強調祈禱的重要性，視之為一種挑戰。換句話說，就是要「始終效法雅魯培神父的榜樣，懷著祈禱的精神去應對社會上的種種挑戰」。

雅魯培神父是西班牙籍耶穌會士，曾於1965年至1983年擔任總會長。他被宣布為天主的忠僕，目前列真福品案正在推進當中。習安東神父指出，「教宗方濟各多次提到這位偉大的總會長神父。他表明自己與他十分親近，盼望他能列真福品和聖品」。

聖召和培育

教宗與同會弟兄們在談話中也不忘探討牧靈的議題。習安東神父說：「教宗尤其討論了聖召，以及聖召其實現在也還有。也就是說，有些人、有些青年有意棄俗修道，但他們有時候害怕培育。因此，教宗建議不要放低標準。在這層意義上，積極的一點是，他重申務必要接受高水平且足以應對我們時代挑戰的培育。」

利瑪竇的典範

談話中除了提到雅魯培神父以外，也談論了利瑪竇這位在中華大地傳教的偉大耶穌會使徒。「他是另一位標竿人物，因為他對於這個地方的耶穌會士來說是個參照點。」

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