教宗乘專機飛往亞洲：方濟各宗座牧職以來最長的旅行

教宗方濟各的專機已於羅馬時間今天下午5點32分起飛，預計將於明天抵達雅加達，即他在亞太四國牧靈訪問的首站。啟程前，教宗問候了大約15名無家可歸者。

（梵蒂岡新聞網）總計約3.3萬公里的飛行距離、踏足四個國家、橫跨兩個大洲和多個時區：這是教宗方濟各第45次國際牧靈訪問的幾個數字。此行於9月2日下午5點32分展開，教宗的專機從羅馬達芬奇國際機場起飛，朝著印度尼西亞的方向航行。印尼是教宗本次旅行的第一站，這段航程預計要飛1.1萬公里的距離，耗費13個小時。教宗方濟各、他的隨行人員，以及搭乘同一架專機的70多名記者們，將於隔天3日印尼時間上午11點半抵達雅加達國際機場。

問候幾名無家可歸者

一如既往，教宗前往羅馬達芬奇機場前，下午4點多在聖瑪爾大之家與大約15名無家可歸者互相問候，表達關懷。這些男女是在教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機的陪伴下前來的。聖座新聞室在Telegram通信軟件上發布貼文，提及這個消息。

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