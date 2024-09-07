教宗會見巴新教會成員：成為勇敢、美好和希望的見證人

教宗方濟各在莫爾斯比港的進教之佑聖母朝聖地會見了巴布亞新幾內亞和所羅門群島的主教、司鐸、執事、男女奉獻生活者、修生及要理教員，鼓勵他們“啟程”前往國家的邊緣地區。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於當地時間9月7日下午，在莫爾斯比港的進教之佑聖母朝聖地會見了巴布亞新幾內亞和所羅門群島的主教、司鐸、執事、男女奉獻生活者、修生及要理教員。在場的幾位參與者首先作了信仰見證，然後教宗發表講話，省思“勇於起程、臨在之美，以及切望成長”。

送給當地教會的珍貴禮物

巴布亞新幾內亞和所羅門群島主教團主席舍帕利（Otto Separy）主教在向教宗的致詞中，感謝教宗的到來。他說，“對於這片土地上的教會和我們每個人而言，教宗的臨在是一份寶貴的禮物，因為他堅固我們在至一信仰中的共融”。

傳教旅程的三個方面

教宗在講話中，指著他們這次相聚的地點，莫爾斯比港的朝聖地說，這個聖堂以一種特殊的方式象徵基督徒和傳教旅程的三個方面：勇於起程、臨在之美，以及切望成長。

邁出第一步

首先是“勇於起程”。教宗提到，傳教士們於十九世紀中葉來到這裡，“他們最初的工作並不容易”，但他們“並沒有放棄”，而是“以極大的信德和使徒熱忱，繼續傳揚福音和服事弟兄姊妹，屢次在沒有成功的地方重新開始，作出許多犧牲”。

“多虧了他們，多虧了他們的‘起程’和‘再啟程’，我們才會聚集在這裡。今天，儘管不乏挑戰，我們仍繼續前行，無所畏懼，因為知道我們並不孤單：是上主藉著我們而施展作為並與我們同行，使我們像他們那樣，成為祂恩寵的器皿。”

啟程前往邊緣地區

談到啟程，教宗叮嚀需要走的“一條重要道路”，就是前往國家的邊緣地區，心想“城市居民中最貧困的人”，以及生活在“最偏遠和被遺棄的地區，時而缺乏生活必需品”的人。教宗非常關心那些被邊緣化和受傷的人，“他們在精神和身體上都受到偏見和迷信行為的傷害，有時甚至生命處於危險”。

“教會願意親近這些弟兄姐妹，因為耶穌以特別的方式臨在於他們當中，耶穌是教會之首，我們是祂的肢體，祂在哪裡，我們也就在那裡。”

最美的寶藏

傳教旅程的第二個方面，是“臨在之美”。教宗在裝飾這座聖堂的貝殼上看到這美的象徵。他說：“它們提醒我們，在天父眼中，最美的寶藏就是我們，我們在聖母瑪利亞的外氅下，在精神上與耶穌託付於我們和無法在這裡的所有弟兄姐妹團結在一起，渴望讓全世界都能認識福音，並與我們分享福音的力量和光明。”

關於在這次會晤之初的見證中的一個提問：如何把傳教的熱情傳遞給青年，教宗承認，他不認為這是“技術”上的問題。不過，一個“經過驗證的方法”，乃是本篤十六世說過的，即培養及與他們分享我們作為教會的喜樂，那是款待的家，用天主所精選的一塊挨著一塊的活石砌成。（參閱：伯前二4-5）

“因此，臨在之美並不在於體驗重大事件和有所成就，而在於忠信和愛，以我們每天的努力一起成長。”

在世界上播撒善的種子

最後，教宗從聖堂中描繪過紅海的圖像，引申到傳教的第三個方面，即“切望成長”。教宗說，這個圖像所反映的是亞巴郎、依撒格和梅瑟“因信而結出豐碩的果實”。“這是一個重要的標記，因為它也鼓勵我們，今天應對我們傳教的豐碩成果有信心，繼續在世界上播下善的小種子。”

教宗肯定地表示，這些種子雖然“像芥菜種那麼小”，但只要我們懷有信賴，不停地播撒，這些種子就會在天主的恩寵下，“發芽、豐收，並長出能讓天上的飛鳥棲息的樹木”。因此，我們要“繼續耐心地傳福音，不因困難和誤解而氣餒”。

“你們要以這種方式繼續你們的使命，成為勇敢、美好和希望的見證人！請你們切莫忘記天主的風格：親近、同情和溫柔。你們也要永遠以此風格向前邁進！”

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