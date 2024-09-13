教宗會見新加坡青年：你們要有勇氣，走出舒適圈

教宗方濟各在亞太四國訪問的最後一項活動，是在新加坡公教初級學院與不同信仰的青年相聚。他指出，一個選擇安逸生活的人，是個「頭腦變得遲鈍的青年」。為此，他邀請年輕人始終走出去與人相遇，因為「歷史上每一個獨裁者，做的第一件事就是切斷對話」。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月13日在新加坡公教初級學院與青年進行跨宗教交談，期勉他們在不同宗教的青年之間推動團結與希望。大約600名與會者分別來自50多所學校和宗教組織。十幾名宗教領袖也出席了本次聚會。

這是青年引頸期盼的一項活動。他們以歡呼聲、歌唱聲和舞蹈，熱情迎接了教宗，其中多名表演者是殘疾人士。教宗選擇放下講稿，即席回應三名青年的提問。他們三人分別是印度教徒、錫克教徒和天主教徒，在活動開始之際做了見證，並提出了幾個疑惑向教宗請益。

躲在安逸的環境裡批評和舒適圈

這三名不同宗教的青年都提到了躲在安逸的環境裡批評的現象，請教如何才能走出舒適圈，如何才能在青年當中推動宗教交談，如何才能克服對判斷的恐懼，如何才能善用人工智能的機會並且管理隨之而來的風險。

這些話語打動了教宗方濟各，他注視著在台上坐在他身邊的青年，發自肺腑地回答說，青年很勇敢，因為他們朝著真理邁進，因為他們前行，因為他們有創意，但是青年必須提高警覺，切莫躲在安逸的環境裡批評。教宗解釋道，批評必須有建設性，否則就會招致毀滅，難以走上新的道路。批評需要勇氣，接受別人的批評也需要勇氣，「這是青年之間的誠懇對話」。

「年輕人必須有勇氣建設，有勇氣向前邁進，走出舒適圈。一個選擇總是過著安逸生活的青年，就是一個發胖的青年。你們笑了！但他不是肚子發福，而是頭腦變得遲鈍。所以，我告訴年輕人，你們要冒險、要走出去，不要害怕。恐懼是一種獨裁的態度，會使你們裹足不前。」

懂得承認錯誤

教宗表示，重要的是，犯錯的時候，意識到自己的錯誤。接著，教宗邀請在場眾人思考，以下兩種情況哪一個更糟糕：一種是因為邁上了旅途，所以犯錯；另一種是因為把自己關在家裡，所以就不會犯錯。

教宗說：「一個不去冒險、害怕犯錯的青年，就會未老先衰，明白嗎？」

不可變成媒體的奴隸

在青年的提問下，教宗談起他很關心的一個議題，即媒體的使用。教宗稱不使用媒體的人是「封閉」的青年，相反地，受到媒體奴役的青年，則是「迷惘」的青年。

「所有青年都必須使用媒體，但是要善用媒體，讓媒體幫助我們前行，而不是讓媒體把我們變成奴隸。你們同不同意？」

所有宗教都通往天主

教宗讚許青年推動宗教交談的能力，指出「所有宗教都是通往天主的道路」，沒有誰比誰更重要。不同宗教「就像不同語言、不同方言那樣，都是為了抵達目的地。而天主是所有人的天主。正如天主是所有人的天主，我們人人都是天主的兒女」。

以對話抵拒霸凌

青年時代是充滿勇氣的時期。教宗表示，為了開啟對話，需要有勇氣和尊重。這一切在應付嚴重的霸凌現象方面，扮演了至關重要的角色。無論是言語霸凌還是肢體霸凌，霸凌始終是以強欺弱，比方說：對殘疾兒童的霸凌。

「正如我們都有自己的缺陷，我們必須尊重其他人的殘缺，這很重要。我為什麼談這點呢？因為克服這些情況有益於你們所做的跨宗教交談，因為跨宗教交談的建設有賴於對他人的尊重。這十分重要。」

獨裁的人切斷對話

教宗引用一名見證青年的話，鼓勵所有青年「竭盡所能保持勇敢的態度，促進青年能有一個進入和交談的空間」，因為他們的對話開啟旅途、開闢道路。

「你們如果從年輕就開始對話，那麼長大成人以後會有更多的對話，以公民、以政治人士的身份對話。我想告訴你們一個歷史事實：歷史上每一個獨裁者，做的第一件事就是切斷對話。」

教宗誇讚新加坡青年「勇敢，幾乎是厚臉皮」，並期許他們「懷著理想」前行，不要走回頭路。

「你們要大膽冒險！否則就會長出大肚腩！願天主降福你們，請為我祈禱，我也為你們祈禱。現在讓我們在靜默中做件事，我們靜靜地彼此代禱。求天主降福我們大家。再過一些時間，你們就不再是青年了，你們將成為大人，也會當祖父母，你們要將這些事傳授給孩子。」

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