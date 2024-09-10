教宗在東帝汶主持彌撒：孩童向我們展現卑微渺小的重要性

東帝汶60萬人，即將近半數的人口，參加了教宗方濟各在塔西·托魯廣場主持的感恩祭。教宗在講道中敦促他們要給其他人騰出空間。

（梵蒂岡新聞網）東帝汶濱海地區塔西·托魯廣場9月10日傍晚變成了敬禮天主的神聖場所，將近60萬人，也就是該國半數的人口聚集在這裡，參加由教宗方濟各親自主持的露天彌撒。在夕陽餘暉下，東帝汶的傳統舞蹈為感恩祭做了鋪墊，教宗用西班牙語講道，由東帝汶司鐸分段翻譯成該國官方語言德頓語。

嬰孩的誕生

當天禮儀的讀經和福音以德頓語恭讀，圍繞著一名嬰孩的誕生（參閱：依九1-6、路一26-38）。教宗緊扣這個主題，重申依撒意亞先知的話，說：「有一嬰孩為我們誕生了。」

教宗闡明，這些話最初是對耶路撒冷的居民說的，當時「那座城正處於繁盛時期」，卻道德淪喪。即使城市富裕闊綽，窮人卻被遺棄、忍飢挨餓，不忠的情況比比皆是，宗教敬禮「變得越來越只是形式主義」。

因此，依撒意亞先知來宣講天主所開啟的「新視野」。天主無論如何都不會「用軍力、武器和財富」來救他們，而是「通過一個兒子這份禮物」。

嬰孩是祝福也是記號

教宗繼續指出，「在世界每個地方」，嬰孩的誕生都是「喜樂與歡慶的光明時刻」，注入「對善的渴望，回歸純淨與簡樸」。

教宗強調：「東帝汶這裡有那麼多嬰孩，這是多麼美妙的事！你們是個年輕的國家，我們可以看到你們土地的每個角落都充滿了生命力。」

這是一份大禮，更是一個記號，提醒眾人務必要「為嬰孩、為弱小者騰出空間，接納他們、照顧他們」。

把自己變得卑微渺小

嬰孩誕生的這個記號也敦促我們要把自己變得卑微渺小。教宗鼓勵說：「我們不要害怕在天主和他人面前把自己變得卑微渺小。為了讓弟兄姐妹能過得更美好、更幸福，不要害怕失去我們原本的生活，付出我們的時間，改變我們的計劃並作出一些犧牲。」

他解釋道，這是「因為真正的君王風範是為了愛而奉獻生命，如同聖母瑪利亞和耶穌那樣。耶穌在十字架上付出一切，變得卑微渺小、無力自保、軟弱無助（參閱：斐二5-8），好使我們每一個人都能在天父的國裡得到一席之地（參閱：若十四1-3）」。

一生謙卑的聖母

聖母瑪利亞也明白這個道理。教宗指出，聖母選擇了「一生卑微渺小，她服務、祈禱，為了給耶穌讓位而退居幕後。即使這要她付出極大的代價，即使她不太了解周遭所發生的一切」，她依然這麼做。

教宗最後鼓勵所有人「在世界上反映出天主聖愛那強烈卻溫柔的光」，用當天禮儀的答唱詠祈求上主「從塵埃裡提拔弱小的人，由糞土中舉揚窮苦的人，叫他與貴族的人共席，也與本國的王侯同位」（詠一一三7-8）。

建設國家進程中重要一步

彌撒結束之際，帝力總主教杜卡莫（Virgílio do Carmo da Silva）樞機向教宗表達了感激之情。樞機說：「今天，塔西·托魯這地方再次成了東帝汶人民一個歷史性事件的中心。」如果若望保祿二世教宗上次的訪問對於東帝汶獨立建國的「自決進程」來說是「關鍵的一步」，那麼今天教宗方濟各的臨在就是「國家及其身份和文化建設進程的重要一步」。

彌撒禮成後，教宗換下祭衣，乘車繞場問候了參禮的信友們。在場眾人揮舞著手中的梵蒂岡國旗和東帝汶國旗，熱情洋溢，高聲歡呼。直到夜幕降臨，信眾依然不減熱火，他們打開手機的手電筒揮動著，高唱聖歌，遲遲不肯散去。

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