教宗在莫爾斯比港主持彌撒：天主是我們人生的指南針

教宗方濟各在巴布亞新幾內亞首都體育場主持彌撒。他在講道中強調了向天主、弟兄和福音開放的重要性，勉勵在場約3.5萬名信友不要覺得離世人、離上主很遠。心靈的聾啞使我們遠離生活的喜樂。

（梵蒂岡新聞網）巴布亞新幾內亞首都莫爾斯比港約翰·吉斯爵士體育場9月8日主日成了教宗方濟各與當地天主子民一起向天主獻上感恩祭的神聖場所。大型的白色舞台化為祭台，支柱畫上了原住民五顏六色的圖騰。身穿綠色祭衣的教宗，舉目所見皆是黃色、紅色、米色的鮮豔羽毛，呈現出巴布亞新幾內亞「在差異中的和諧」。共祭神長們踩著鼓聲及歌聲的節奏，朝著祭台邁進。這台彌撒用英語舉行，參禮者共有3.5萬人，有些人從半夜兩點開始等候教宗，與莫爾斯比港的一些司鐸一起「守夜」。彌撒一開始，歡樂的氣氛便有所收斂，全場沉浸在靜心祈禱的氛圍中，聆聽以皮欽語和克里奧爾語恭讀的兩篇讀經。

勇氣

勇氣與希望是伯多祿繼承人此行帶給這個「如此遙遠」的南太平洋島國的訊息。教宗在講道中闡明，巴新人民會覺得與世人、與上主隔絕，但他們其實「在聖神內、在上主內團結合一」。

「上主今天也對你們說：『巴布亞人民，鼓起勇氣來，不要畏懼！你要開放，向福音的喜樂開放、向與天主的相遇開放、向弟兄姊妹的愛開放。』願我們任何人都不要對這份邀請裝聾作啞。」

封閉的心

教宗指出，今天的人也會跟《馬爾谷福音》中的聾啞者一樣（谷七31-37），因為一個人若是把自己當成唯一的準則，他就會聽不見、看不到，無法與他人溝通交流，「受困於自己的聾啞」。為此，教宗鼓勵大家把目光放得更遠，同時也警惕心靈的無所作為。

「心靈的聾啞取決於我們的自我封閉，我們對天主、對他人關上了門：自私心態、冷眼旁觀、害怕冒險、埋怨、仇恨，以及還能繼續列舉的一大串。這一切使我們彼此疏遠：遠離天主、遠離弟兄姊妹，甚至遠離我們自己；它使我們遠離生活的喜樂。」

天主的親近

「對於這種疏遠，天主以截然不同的方式、以耶穌的親近」來回應。「祂是親近人們的天主、慈悲憐憫的天主，祂眷顧我們的生活，超越一切距離」。

指南針

治癒了聾啞者的是耶穌。「事實上，當我們感到彼此疏遠時，或者當我們選擇與天主、與弟兄姐妹、與異己者保持距離時，我們就自我封閉，把自己關在自己裡面，結果只是繞著自己轉，對天主聖言、對近人的吶喊充耳不聞，因為我們無法與天主、與近人交談」。

「『開了吧！』這是最重要的事：我們要向天主敞開、向弟兄姐妹、向福音敞開，使之成為我們人生的指南針。」

教宗最後邀請眾人走這條道路，效法真福馬祖科尼（Giovanni Mazzucconi）的芳表。他是宗座外方傳教會的傳教士，在仇恨信仰的浪潮下遇害身亡。「他在重重困難和敵意中，將基督帶到你們中間，不讓任何人對救恩喜訊裝聾作啞，卻使人人都能開口傳唱天主的聖愛。」

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