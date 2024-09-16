教宗三鐘經：與耶穌相遇能改變生命

教宗15日帶領信徒誦念三鐘經時省思當天福音的內容。他說，要學習和認識耶穌，與祂建立關係，讓自己被福音觸動。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月15日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》時省思當天福音的內容，闡釋了伯多祿回答耶穌的提問“你們說我是誰呢？”時的態度，伯多祿答說“你是默西亞”，可是耶穌開始談論自己必須要受苦和死亡時，伯多祿則持反對態度，以致諫責他。教宗問信眾，認識耶穌的真正意義是什麼？

伯多祿宗徒以無可指責的方式表達了自己的看法，但是“他仍然需要皈依”，因為在他那些完美的言語的背後，有一種世人的思維，即將默西亞想象成始終強大、勝利的默西亞。相反的，在當天福音中，為所有人重新發出一個訊息，教宗說，這訊息超出了我們認識的教義，我們背誦的經文，以及用“我們在要理問答中學到的一些方式”作出的答覆。

“事實上，要認識上主，僅僅是知道祂的一些事情是不夠的，還需要跟隨祂，讓自己被祂的福音所觸動和改變。這就是說，與祂建立關係，與祂相遇。我可能認識有關耶穌的許多事情，但如果沒有與祂相遇，我依然不知道耶穌是誰。我們需要這種改變生命的相遇：改變你的生活方式、改變你的思考的方式，以及改變你與弟兄姐妹的關係和你的接納和寬恕的態度，改變你在生活中做出的選擇。如果你真的認識耶穌，一切都會改變！”

最後，教宗邀請信眾問問自己：“我有問，對我來說耶穌是誰嗎？祂在我的生命中占什麼位置？”

誦念《三鐘經》後，教宗念及越南和緬甸人民，他們因颱風“摩羯”造成的水災而帶來的後果在受苦，颱風導致數百人罹難和下落不明。

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