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教宗三鐘經：與耶穌相遇能改變生命

教宗15日帶領信徒誦念三鐘經時省思當天福音的內容。他說，要學習和認識耶穌，與祂建立關係，讓自己被福音觸動。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月15日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》時省思當天福音的內容，闡釋了伯多祿回答耶穌的提問“你們說我是誰呢？”時的態度，伯多祿答說“你是默西亞”，可是耶穌開始談論自己必須要受苦和死亡時，伯多祿則持反對態度，以致諫責他。教宗問信眾，認識耶穌的真正意義是什麼？

伯多祿宗徒以無可指責的方式表達了自己的看法，但是“他仍然需要皈依”，因為在他那些完美的言語的背後，有一種世人的思維，即將默西亞想象成始終強大、勝利的默西亞。相反的，在當天福音中，為所有人重新發出一個訊息，教宗說，這訊息超出了我們認識的教義，我們背誦的經文，以及用“我們在要理問答中學到的一些方式”作出的答覆。

“事實上，要認識上主，僅僅是知道祂的一些事情是不夠的，還需要跟隨祂，讓自己被祂的福音所觸動和改變。這就是說，與祂建立關係，與祂相遇。我可能認識有關耶穌的許多事情，但如果沒有與祂相遇，我依然不知道耶穌是誰。我們需要這種改變生命的相遇：改變你的生活方式、改變你的思考的方式，以及改變你與弟兄姐妹的關係和你的接納和寬恕的態度，改變你在生活中做出的選擇。如果你真的認識耶穌，一切都會改變！”

最後，教宗邀請信眾問問自己：“我有問，對我來說耶穌是誰嗎？祂在我的生命中占什麼位置？”

誦念《三鐘經》後，教宗念及越南和緬甸人民，他們因颱風“摩羯”造成的水災而帶來的後果在受苦，颱風導致數百人罹難和下落不明。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

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2024 September 16, 13:36

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。