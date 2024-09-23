教宗三鐘經：真正的權力不是統治，而是照顧弱小者

教宗在三鐘經祈禱活動中邀請信徒在弱小者身上認出耶穌的面容。“成為最大的一個”的訣竅是為眾人服務。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月22日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》。他在念經前的講話中省思了當天福音的內容。福音中記載說，耶穌指著一個小孩子給祂的門徒看（參閱：谷九30-37）。教宗解釋道，耶穌教導我們“真正的權力並不在於最強者的統治，而是照顧最弱小者”。“孩童沒有權力：他有需求。”

教宗說：“當我們照顧人時，我們承認人一直需要生命。我們所有人之所以活著，是因為我們被接納，而權力讓我們忘記這個真相。那麼，我們就變成了統治者，而不是服事者，最先受苦的人恰恰是最末的人：小孩子、脆弱者、貧困者。有多少人因權力鬥爭而痛苦和死亡！他們是被世人拒絕的生命，就如世人拒絕耶穌一樣。”

耶穌被交在人的手中，“他找到的不是擁抱，而是十字架”。教宗接著指出，然而，福音仍然是“充滿希望的生活話語：被拒絕的那一位復活了，祂是主！”

人都會受到權力的誘惑。教宗指出，甚至是門徒們，當耶穌向他們預告在祂生命的高峰將要發生的事時，他們卻在爭論誰最大。師傅的回答使他們因羞愧而閉上了嘴：“‘誰若想做第一個，他就得做最末的一個’。你想要做最大的嗎？那就讓自己成為最小的，為所有人服務。”

最後，教宗邀請信眾省察良心：“我是否在最弱小者身上認出耶穌的面容？我有照顧近人、慷慨地服務嗎？相反地，我有感謝那些照顧我的人嗎？”

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