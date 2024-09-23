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教宗三鐘經：真正的權力不是統治，而是照顧弱小者

教宗在三鐘經祈禱活動中邀請信徒在弱小者身上認出耶穌的面容。“成為最大的一個”的訣竅是為眾人服務。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月22日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》。他在念經前的講話中省思了當天福音的內容。福音中記載說，耶穌指著一個小孩子給祂的門徒看（參閱：谷九30-37）。教宗解釋道，耶穌教導我們“真正的權力並不在於最強者的統治，而是照顧最弱小者”。“孩童沒有權力：他有需求。”

教宗說：“當我們照顧人時，我們承認人一直需要生命。我們所有人之所以活著，是因為我們被接納，而權力讓我們忘記這個真相。那麼，我們就變成了統治者，而不是服事者，最先受苦的人恰恰是最末的人：小孩子、脆弱者、貧困者。有多少人因權力鬥爭而痛苦和死亡！他們是被世人拒絕的生命，就如世人拒絕耶穌一樣。”

耶穌被交在人的手中，“他找到的不是擁抱，而是十字架”。教宗接著指出，然而，福音仍然是“充滿希望的生活話語：被拒絕的那一位復活了，祂是主！”

人都會受到權力的誘惑。教宗指出，甚至是門徒們，當耶穌向他們預告在祂生命的高峰將要發生的事時，他們卻在爭論誰最大。師傅的回答使他們因羞愧而閉上了嘴：“‘誰若想做第一個，他就得做最末的一個’。你想要做最大的嗎？那就讓自己成為最小的，為所有人服務。”

最後，教宗邀請信眾省察良心：“我是否在最弱小者身上認出耶穌的面容？我有照顧近人、慷慨地服務嗎？相反地，我有感謝那些照顧我的人嗎？”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

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2024 September 23, 11:14

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。