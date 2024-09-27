盧森堡天主教徒是向“所有人”敞開心扉的“主教座堂”

教宗26日在盧森堡聖母主教座堂會見當地天主教團體，三位教友的見證展現了教會的形象。這是個與同道偕行進程一致、有能力接納外人、幫助最貧困者，以及關注共同家園需求的教會。

（梵蒂岡新聞網）盧森堡是一個擁有66萬名居民的小國，其中半數是移民。該國教會是個接納“所有人”的大家庭。教宗方濟各於9月26日來到盧森堡訪問，他當天下午在盧森堡的聖母主教座堂會見那裡的天主教團體。會見活動中有三位教友發言作見證。

首先作證的是名叫科斯塔（Diogo Gomes Costa）的青年。他說，在里斯本舉行世青節一年後，“我們在心中攜帶著充滿天主的愛和喜樂的電池”。與一群葡萄牙同齡人建立的友誼，在他們於“世青節後”來盧森堡進行4天訪問後更加鞏固。科斯塔興奮地說，這是個友愛的慶節！它令我們再三重複“Todos即所有人”這個詞，以及“在教會內，人人都有一席之地”。他最後說，懷著展望未來的心態“來建設教會，意味著也要彼此照顧”，一起照料“天主的受造界，我們的共同家園，及其所有受造物和大自然的元素”。

代表盧森堡許多語言團體的多斯桑托斯（Maria Perpétua Coelho Dos Santos）修女提供了這個大公國人口統計數字圖。她指出，“每天約有21.4萬名跨境工人來此工作”，此外，約一半的居民持有不同國籍。修女說，教會也對這鑲嵌圖案進行反思。這些人不僅能說歐洲最廣泛使用的語言，他們還能分辨出佛得角人、越南人、菲律賓人和許多舊大陸東部的人的口音。多斯桑托斯修女最後見證說，如果我們的多樣性確實是每天面臨的挑戰，那麼我們首先要將其視為一種富有，這響應了在葡萄牙舉行的世青節上教宗方濟各發起的“Todos, todos, todos”的包容性。

盧森堡教區牧靈委員會副主席布沙特（Christine Bußhardt）在見證中提到盧森堡教會的現實狀況，對同道偕行進程表示高度讚賞，數天後，她將前來羅馬參加世界主教會議第二期會議。布沙特說，這進程“為極其需要的更新提供重要的契機”，激發了對長者、病患、難民和無家可歸者更多的關懷。她接著指出，有關懷的動力要特別感謝“勝任的專業人士和義工的努力”，他們在過去10年裡，在盧森堡社會和明愛會的幫助下，建造了許多房屋並提供給有需要的人。這項也在牧靈層面進行的工作，在“許多場所，促使信望愛的火焰在人們心中重新點燃”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html