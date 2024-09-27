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Lussemburgo, il Papa saluta il giovane che ha offerto la sua testimonianza durante l'incontro con la comunità cattolica Lussemburgo, il Papa saluta il giovane che ha offerto la sua testimonianza durante l'incontro con la comunità cattolica  (Vatican Media)
教宗
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盧森堡天主教徒是向“所有人”敞開心扉的“主教座堂”

教宗26日在盧森堡聖母主教座堂會見當地天主教團體，三位教友的見證展現了教會的形象。這是個與同道偕行進程一致、有能力接納外人、幫助最貧困者，以及關注共同家園需求的教會。

（梵蒂岡新聞網）盧森堡是一個擁有66萬名居民的小國，其中半數是移民。該國教會是個接納“所有人”的大家庭。教宗方濟各於9月26日來到盧森堡訪問，他當天下午在盧森堡的聖母主教座堂會見那裡的天主教團體。會見活動中有三位教友發言作見證。

首先作證的是名叫科斯塔（Diogo Gomes Costa）的青年。他說，在里斯本舉行世青節一年後，“我們在心中攜帶著充滿天主的愛和喜樂的電池”。與一群葡萄牙同齡人建立的友誼，在他們於“世青節後”來盧森堡進行4天訪問後更加鞏固。科斯塔興奮地說，這是個友愛的慶節！它令我們再三重複“Todos即所有人”這個詞，以及“在教會內，人人都有一席之地”。他最後說，懷著展望未來的心態“來建設教會，意味著也要彼此照顧”，一起照料“天主的受造界，我們的共同家園，及其所有受造物和大自然的元素”。

代表盧森堡許多語言團體的多斯桑托斯（Maria Perpétua Coelho Dos Santos）修女提供了這個大公國人口統計數字圖。她指出，“每天約有21.4萬名跨境工人來此工作”，此外，約一半的居民持有不同國籍。修女說，教會也對這鑲嵌圖案進行反思。這些人不僅能說歐洲最廣泛使用的語言，他們還能分辨出佛得角人、越南人、菲律賓人和許多舊大陸東部的人的口音。多斯桑托斯修女最後見證說，如果我們的多樣性確實是每天面臨的挑戰，那麼我們首先要將其視為一種富有，這響應了在葡萄牙舉行的世青節上教宗方濟各發起的“Todos, todos, todos”的包容性。

盧森堡教區牧靈委員會副主席布沙特（Christine Bußhardt）在見證中提到盧森堡教會的現實狀況，對同道偕行進程表示高度讚賞，數天後，她將前來羅馬參加世界主教會議第二期會議。布沙特說，這進程“為極其需要的更新提供重要的契機”，激發了對長者、病患、難民和無家可歸者更多的關懷。她接著指出，有關懷的動力要特別感謝“勝任的專業人士和義工的努力”，他們在過去10年裡，在盧森堡社會和明愛會的幫助下，建造了許多房屋並提供給有需要的人。這項也在牧靈層面進行的工作，在“許多場所，促使信望愛的火焰在人們心中重新點燃”。

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2024 September 27, 12:14

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