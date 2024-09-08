教宗從巴新瓦尼莫返回莫爾斯比港

載有教宗及其隨行人員和少數記者的教宗專機8日傍晚從巴布亞新幾內亞瓦尼莫起飛，經過兩個小時的飛行後於當地時間晚上7點52分回到莫爾斯比港。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月8日下午抵達巴布亞新幾內亞瓦尼莫，在那裡會見當地的信友們和一個傳教士團體，特別是他的阿根廷老朋友、道生會會士普拉多（Martin Prado）神父，後者於10年前來到巴布亞新幾內亞服務。會見活動結束後，教宗於當天傍晚從瓦尼莫起飛，經過兩個多小時的飛行後，在當地時間晚上7點52分回到莫爾斯比港。

教宗這趟行程鼓勵了那些將福音訊息帶到偏遠森林、傳給原住民的人，並呼籲要保護受造界、抵制外來力量的壟斷以及部族間的衝突。此外，教宗也鼓舞那些支持學校教育的人，以及活出耶穌首批門徒的團體生活方式的人。教宗此行對瓦尼莫的人們來說，現在是、將來也是一顆寶貴的珍珠。

隔天9月9日週一上午，教宗會見巴布亞新幾內亞的青年後，就要告別這個國家，前往東帝汶。

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