教宗讚揚博杜安國王拒絕簽署墮胎法的勇氣

教宗在比利時拉肯聖母堂地下的王室墓穴，在篤信天主教的博杜安國王墓前祈禱。這位國王在1992年拒絕簽署將墮胎合法化的法令，因而退位36個小時。教宗在聖座使館會見了兩個難民家庭。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月28日上午在比利時庫克爾貝赫聖心大殿會見主教、司鐸和度奉獻生活者後，前往拉肯聖母教堂地下層的王室墓穴，許多比利時王室成員長眠於此。國王菲利普及王后馬蒂爾德迎接了教宗，他在博杜安國王的墓前停留並靜默祈禱片刻。博杜安國王是位熱忱的天主教徒，自1951年起在位直至1993年去世為止。他最膾炙人口的事蹟發生在1992年，當時他拒不簽署一道將墮胎合法化的法令，為此退位36個小時。

聖座新聞室在telegram即時通信軟件上發布消息稱，隨後，教宗在國王和在場的人面前，“讚揚博杜安國王的勇敢”，因為他選擇了“放棄自己的王位，以此拒絕簽署一項殺害人的法律”。公告寫道，“教宗勉勵比利時人在有害的法律正大力執行的此刻注視”這位已故國王。教宗也希望“推進博杜安國王列真福品案”。

教宗回到聖座使館後會見了兩個難民家庭，一個是來自敘利亞的基督徒家庭，另一個是來自吉布提的穆斯林家庭。他們得到聖艾智德團體的接待，通過“人道走廊”來到比利時。

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