教宗向聖體大會發表視頻訊息：讓我們重新獲得與天主深刻的友愛

第53屆國際聖體大會9月8日至15日在厄瓜多爾基多舉行，主題為“友愛治癒世界”。教宗方濟各向大會發表視頻訊息，強調與聖體的深刻共融，我們才可以抵抗邪惡，並建設一個更公正、更人性化的世界。

（梵蒂岡新聞網）第53屆國際聖體大會9月8日至15日在厄瓜多爾基多舉行，主題為“友愛治癒世界”。在此機會上，教宗方濟各向大會發表視頻訊息，鼓勵眾人與聖體深刻共融，建設一個更公正、更人性化的世界。

一個身體，一個餅

教宗首先說道：“從至聖聖體中領悟到的總是令人驚奇。我們可以引用聖詠中的話‘設若數到底，我仍於你同在’（參閱：詠一三九18），祢靜靜地臨在於聖體櫃中。”

教宗解釋道：“教會的早期教父們已經告訴了我們，麵餅的象徵已點燃了天主子民對友愛的渴望，因為正如一粒麥子不能單獨揉成麵團一樣，我們也必須要同道偕行，因為‘雖然我們眾多，卻是一個身體、一個麵餅’（參閱：聖奧斯定講道集227）。這樣我們才得以作為兄弟成長，並於教會一起成長，藉著洗禮之水所結合，並由聖神之火所淨化（參閱同上）。這是一種深刻的兄弟友愛，源自與天主的結合，就如同我們是麥子般被磨碎，從而成為麵餅，成為基督的肢體，以此完全的形式參與聖體聖事和諸聖的集會（參閱：安提約基雅的聖依納爵《致羅馬人書》四1）。

安日拉修女的榜樣



接著，教宗提到一個兄弟友愛的卓越典範，即死在奧斯維茨集中營的德國修女安日拉·奧特（Angela Autsh）。教宗說：“她在被捕之前，世上的邪惡已經開始逼近，她便邀請那些初領聖體的晚輩們，邀請那些稍微遠離信仰的親屬們，還邀請那些依然虔誠的人們，通過一些簡單的行動，甚至在某些危險的環境中，來抵抗這邪惡，並盡可能地靠近祭台上的聖體，通過領聖體來抵抗這邪惡。”

服務和治癒這個世界



於是，教宗鼓勵道：“若一個肢體受苦，整個身體也與之同受苦，就如同耶穌一樣背負起世界的苦難，目的是治癒它。”最後，教宗強調，藉著聖體聖事“我們能夠重新獲得與天主及其他人之間這種深刻的兄弟友愛，只有在這共融中，我們才能服務這個世界，並治癒它”。

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