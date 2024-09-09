教宗在巴布亞新幾內亞巴羅鼓勵向各部族傳播福音的工作

教宗8日下午在巴布亞新幾內亞的另外一項活動，是在瓦尼莫的巴羅村，私下會見四位阿根廷傳教士，他們也在叢林中最偏僻的團體中服務。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月8日下午在巴布亞新幾內亞瓦尼莫主教座堂前的場地上接見了兩萬名信友後，前往巴羅村聖三人文學校會見在那裡服務多年的阿根廷傳教士，其中一位是35歲的道生會會士馬丁·普拉多（Martin Prado）神父，他與教宗是老相識，多年來他們一直保持聯繫。

聖三人文學校是一座兩層的白色建築，教宗乘車前往該學校的途中，人們載歌載舞、拋擲鮮花，熱烈地歡迎他。教宗來到學校庭院後，在那裡等待他的是許多穿著學校的橘黃色運動衣的孩童，他們在花園中或者在陽台上整齊的排著隊等候教宗。兩名盲童上前迎接教宗，他們贈送給教宗一串用鮮花和羽毛製作成的項鍊，教宗則送給他們玫瑰經唸珠和糖果。其中一名兒童將臉趴在教宗白色的長袍上，教宗在這名兒童的頭上輕輕的摸了一下。

教宗在學校和天皇后大廳中（School & Queen of Paradise Hall），欣賞了學校樂團的表演。他讚賞了學生們的才能，並贈送給他們一些樂器。一位名叫瑪利亞若瑟（Maria Joseph）的女童向教宗做了見證，她也是一名小提琴手。

接著，教宗來到一個用鮮花、植物、蝴蝶結佈置的小舞台。舞台上還放置了一尊盧漢聖母像。盧漢聖母是阿根廷的主保，村民們非常敬禮盧漢聖母，稱她為盧漢媽媽。這要歸功於普拉多神父和其他阿根廷傳教士，以及在傳教工作上給予協助的修女們。修女們在各堂區進行各種使徒工作，特別是照顧病患。她們也為一座建築取名為“盧漢之家”，以接待遭暴力和侵犯的人。

就如前面提到的，在福傳工作上修女們協助道生會的傳教士們。修女們講述說，她們也會長途跋涉前往偏遠的地方，在那裡停留數日，與當地團體同在。

服務是教宗私下接見他的同胞和修女們時提到的其中一個主要議題。普拉多神父說，“我們非常高興，仍然無法相信教宗會來到我們這裡，這是一件極其美好的事。教宗來這裡，他的愛心真大！”

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