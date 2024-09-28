教宗突訪布魯塞爾愛德之家，看望長者、病患和貧困者

目前正在比利時布魯塞爾訪問的教宗27日上午突然造訪聖若瑟之家，這是一個由“安貧小姊妹會”管理的機構，接待長者、患重病者和窮苦人。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月27日上午在比利時布魯塞爾會見當局和公民社會後，距離原訂的下一個活動，即下午在荷語魯汶天主教大學與教員們的會面，有5個多小時的空檔。教宗的車隊沒有直接返回他這幾天在比利時訪問期間下榻的聖座使館，而是驅車前往馬羅勒區由安貧小姊妹會修女管理的聖若瑟之家。該機構致力於接納長者、病患、貧困者，以及低收入的人，為他們提供膳食和照護。

教宗的座車駛入聖若瑟之家的院子，安貧小姊妹會的兩位修女立刻前來迎接教宗，為這驚喜說聲“謝謝”。教宗說“很高興”來此，並詢問了有關她們修會的情況。聚集在聖若瑟之家大廳中的人以掌聲迎接了教宗。

教宗坐在大廳中央，用法語說：“我降福你們，為你們祈禱。你們也要為我祈禱。”在場的人保證道，“每天”都為教宗祈禱。修女們贈送給教宗幾本書，並將102歲的澤勒（Madame Zelle）女士介紹給他。教宗向澤勒說，“恭喜妳”，並從輪椅上伸出手，與同樣坐在輪椅上的澤勒女士握手。

問候澤勒後，儘管空間狹窄，教宗依然逐一問候在場的每一個人。就在他坐著輪椅問候其他坐在輪椅上的人時，有一個人用意大利文以微弱但清晰的聲音喊說：“聖父教宗，請來這裡，我癱瘓了。我來自巴里。”這位名叫亞加大（Agata）的女士在布魯塞爾生活了60多年，她重複地喊著，直到教宗出現在她面前。教宗緊握著亞加大的手，並贈送給她一串玫瑰唸珠。

教宗最後帶領聖若瑟之家的客人誦念《天主經》，並再次請在場的人為他祈禱。臨別時，幾名修女陪伴教宗到大門口，目送教宗座車離開。

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