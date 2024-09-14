教宗方濟各10月份的活動安排

教宗禮儀處公布了教宗10月份的活動：他將主持世界主教會議開幕和閉幕彌撒，以及封聖彌撒。

（梵蒂岡新聞網）教宗禮儀處日前公布了教宗方濟各10月份的活動安排。世界主教會議和冊封聖人是這個月的兩件盛事。

10月2日是護守天使紀念日。在護守天使的保護下，教宗方濟各將於當天上午9點30分，在聖伯多祿廣場為世界主教會議第16屆常規會議第二會期主持開幕彌撒。會議將持續到10月27日，屆時，教宗將於當天上午10點在聖伯多祿大殿為世界主教會議主持閉幕彌撒。

10月20日常年期第29主日，聖伯多祿廣場上將聚集眾多信徒，他們是來參加當天上午10點30分，教宗在廣場上主持的封聖彌撒。屆時，教宗將冊封方濟各小兄弟會會士真福魯伊茲（Manuel Ruiz López）神父、他的七位同伴，以及三位平信徒為聖人。他們於1860年7月在仇恨信仰的浪潮下在敘利亞遭殺害。

另外三位新聖人，分別是聖家小姊妹會的創始人瑪利亞·良尼亞·帕拉迪斯（Maria Leonia Paradis）修女、聖神獻主修女會的創始人圭拉（Elena Guerra）修女，以及聖母神慰傳教會會祖若瑟·阿拉莫諾（Giuseppe Allamano）神父。

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