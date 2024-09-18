印尼藝人莉歐拉：教宗的號召力打動了我

印尼天主教徒、歌手、模特和網紅莉歐拉參加了教宗本於5日在雅加達格羅蓬卡諾體育場主持的彌撒。她説，“教宗的服務精神打動了我。無數的人為他祈禱”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在印尼訪問期間，於9月5日在雅加達格羅拉蓬卡諾體育場主持了彌撒聖祭。在他到達體育場之前，人們的注意力都集中在莉歐拉（Lyodra Margareta Ginting）身上。現年21歲的莉歐拉是名歌手、模特和網紅，信奉天主教。正如她的粉絲們在社交媒體上寫的，她是被國家以國寶看待的一顆明星。年輕藝人莉歐拉來自卡羅族。身穿北蘇門答臘傳統服裝的她和另一名印尼知名女歌手，在彌撒中奉獻禮物時，有機會親自問候教宗。

彌撒後，莉歐拉為在場的信友們獻唱，隨後上傳了一張她在教宗前鞠躬的照片。這張照片很快就被瘋狂傳開了。在梵蒂岡媒體視頻訪問中，莉歐拉說自己很“幸運”見到一位如此有號召力的人，給她的國家留下了不可磨滅的記憶。

在雅加達、在教宗的祭台旁，為體育場的人獻唱，在彌撒中奉獻禮物，這意味著什麼呢？莉歐拉說：“在印尼數以百萬的天主教徒中，我是個幸運兒，因為在彌撒中我能夠清楚地看到教宗，參與禮儀服務。教宗的年紀也不小了，仍到四國進行牧靈訪問，他的氣質和服務的精神讓我感到驚訝。願天主一直降福他，我確信，無數信徒正在為他祈禱”。

印尼對教宗在該國數天的訪問會保留什麼樣的記憶？莉歐拉對此表示，“無數信眾的熱情和他們的耐心，直到活動圓滿結束。他們非常冷靜且給予合作。我感謝印尼政府為這次訪問給予的支持，這體現出在印尼的宗教和諧得到了很好的保護。我認為，通過所有聚集在格羅拉蓬卡諾體育場的信徒的祈禱，還出現了一個奇跡：活動開始前大約20分鐘，天氣多雲且下著雨，但神父帶領祈禱，直到天逐漸變晴。這也是祈禱的力量”。

年輕信徒如何能夠利用社交媒體來幫助他們的同齡人發現基督宗教信仰的美好及其普世弟兄友愛的訊息？莉歐拉說：“我們必須記住，天主的誡命是我們要彼此相愛。所以，在社交媒體上發文之前，我們要省思我們的言語是否能傷害他人。如果我們無法幫助他人，至少我們不該成為傷害他人的人。”

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