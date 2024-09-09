教宗訪問東帝汶：治癒痛苦，帶去和平

在東帝汶民眾翹首以盼中，教宗方濟各於9日到訪這個南亞國家。帝力教區副主教喬維托神父的願景是：教宗的蒞臨不僅為信仰帶來“新鮮空氣”，也會給該國的制度和人民注入新活力。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各抵達東帝汶的幾天前，喬維托（Jovito Rego de Jesus Araujo）神父在東帝汶帝力總教區的“教會法庭”外等著我們。他是該教區的副主教，主管牧靈工作。神父的眼神仿佛透露著，他知道接下來的幾天裡將有工作紛杳而至，卻仍然滿心歡喜。他懷著“敞開的心”等候教宗方濟各的到來。“東帝汶的全體子民、教會、政府以及整個國家都敞開心扉地期待教宗的蒞臨”。神父一邊微笑著娓娓道來，一邊帶領我們走上通往露臺的長樓梯。站在露臺上，可飽覽帝汶島東海岸的美景。

讓信仰在日常生活中煥發生機

喬維托神父面帶微笑、神采奕奕地談論著一個核心主題，即把信仰融入當地文化的願望。東帝汶主教團的主教們採用的座右銘也恰恰印證了這一點：“讓你們的信仰成為我們的文化”，這一願望反映著促使信仰成為東帝汶社會和每日生活的主要元素的希冀。但是，挑戰也不容忽視。喬維托神父坦言：“在東帝汶，有很多事情無法體現出信仰的光輝”，他提到這個國家過去因仇恨和暴力所受的痛苦，有時，這痛苦還會在當下反映出來。他希望教宗的這次訪問能帶來“新鮮空氣”，不僅為信仰注入新活力，也推動國家的制度和人民煥然一新。

青年是信仰的未來

另一個關鍵方面則是對青年的關注，青年佔據東帝汶人口的大多數。喬維托神父強調了教宗和年輕人對話的重要性。聖父教宗將於9月11日在“會議中心”同年輕人會面，這是教宗啟程離開前的一項活動。屆時將有超過一千名青年聚集在一個大會堂裡，還有另外兩千名青年在廣場前等待教宗方濟各的到來。“他將和他們對話，傾聽他們的聲音”，神父說道，他希望這次會面能帶來期待已久的革新，“也許，這是一次實現我們所需變革的契機。是的。我們真心希望如此”。然而，9月11日的活動並非希望和祝福的終點。喬維托神父總結並展望了即將到來的聚焦於希望的禧年，他希望教宗的此次訪問不僅僅為東帝汶，也給整個教會帶來“變革希望的力量”。“正如教宗是從羅馬出發的朝聖者，我們也將成為從東帝汶出發前往羅馬的朝聖者，以此重燃所有子民對天主的希望。”

喬維托神父談期待教宗的到訪

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