教宗在布魯塞爾一堂區與窮人、難民共進早餐

這是教宗行程外的一項活動，他在與聖職人員會面前訪問了聖祺肋教堂。該堂區位於與其同名的居民區內，每日向所有窮人供應“早間咖啡”。這還是一個提供祈禱和傾聽的場所。教宗當日傾聽了一些見證並收到了為資助愛德善工而釀制的手工啤酒禮物：“教會的最大財富就是最脆弱的成員”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於9月28日上午同一群來自非洲、東歐以及布魯塞爾當地的人在聖祺肋教堂共進早餐。這是一座建於19世紀中葉的聖堂，每早在其中殿中央擺放的桌子上，都有著為市中心的無家可歸者、難民、窮人供應的“早間咖啡”。當地居民戲稱布魯塞爾為“貝果（bagel，一種中間有孔的圓形蛋糕）之城”，因為這座城市的富人往往生活在郊區，而位於市中心歐盟機構總部的咫尺處卻是貧民區。

布魯塞爾的縮影

在聖祺肋廣場上，坐落著一個與其同名的堂區，教宗大概於當日早晨9時15分抵達該地，這是他行程之外的一項活動。堂區本堂神父卡邦戈（Benjamin Kabongo Ofm）稱這裡為“布魯塞爾普遍現實的一個縮影”，即該地需要的不僅是食物和安慰，更需要的是為那些敲門求助的人恢復“尊嚴”。在聖祺肋，不僅教人啤酒的製作工藝，還提供祈禱和傾聽的時刻。神父強調，最主要的是傾聽那些“經常被拋棄的人”。

困難與危險的故事

用餐者們向教宗講述了他們的艱難經歷。西蒙來自吉普賽家庭，他講述了自己居無定所的生活細節；尤金是喀麥隆人，他與坐在他面前的教宗分享了自己橫渡地中海到達蘭佩杜薩島的故事。他提到，這是一段危機四伏的旅程，而他在向聖母的祈禱中找到了勇氣。

手工啤酒禮物

教宗認真傾聽了用餐者們的故事，還聽取了兩位協助者西蒙和瑪利亞-弗朗索瓦絲對堂區服務的介紹，後者說的一句話“慈悲指引著希望之路”啟發了教宗的省思。他說，“感謝你們的早餐邀請，與朋友們開啟這一天，真是太美妙了，而這正是聖祺肋教堂的氛圍”。“我非常高興地看到，這裡的愛不斷滋養著所有人的共融和創造力：你們甚至還發明了‘聖祺肋啤酒’，我感覺這啤酒非常好喝！”教宗手裡拿著用小蝴蝶結裝飾包裝的啤酒，上面還附有一張黃色卡片，裡面寫著：“願你蒙福！親愛的教宗方濟各！”

愛德的溫暖

教宗說，“以愛相待有益於眾人！”“愛德便是如此：它是點燃心靈的火焰，世界上沒有人不需要它的溫暖”。教宗坦言，的確有很多事情需要解決，也確實存在著拒絕和不理解，但是，聖父保證，“分享的愛所帶來的喜悅和力量勝過所有困難，每次我們參與到團結與相互照料的行動中時，我們就會明白，自己的獲得遠比給予更多。”

教宗的贈禮

教宗向該堂區贈送了一尊聖老楞佐態像，他是三世紀的執事和殉道者。教宗說，“聖老楞佐因向覬覦教會財寶的控訴者展示基督徒團體中最脆弱的成員而聞名，那些成員便是羅馬的窮人和有需要者”。這並不是“挑釁”，而是“純粹的真理：教會最大的財富就是最脆弱的成員，如果我們真的想認識並展示教會的美麗，那麼，我們所有人都應該，在我們的渺小和貧困中，不做作、以極大的愛相互奉獻，這將對我們大有裨益”。

在見證、對話結束之後，所有人都享用了咖啡和羊角面包。教宗也對這一天的開始表達了感謝。

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