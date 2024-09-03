帕羅林樞機：教宗將為亞洲和大洋洲帶去關懷與和平

印度尼西亞、巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡正準備迎接伯多祿繼承人。聖座國務卿伯多祿·帕羅林樞機在教宗方濟各牧職最長的一次牧靈訪問前夕，強調了教宗的期待和與人民會面的渴望。由於帕羅林樞機的母親於8月31日去世，他將於9月3日主持母親的葬禮，因此不會與教宗同行搭乘專機。

（梵蒂岡新聞網）教宗方济各將於9月2日至13日在亞洲和大洋洲的四個國家進行訪問，帶去基督的光明。他將成為對話的見證者，致力於構建一個充滿兄弟情誼與團結的世界。聖座國務卿伯多祿·帕羅林樞機在教宗方濟各第45次使徒之旅前夕，強調了教宗牧職中親近的重要性，並指出在一個因戰爭和暴力而受傷的世界中，和平是在相遇中建立的，通過真誠的交流，打破自私的壁壘。帕羅林樞機將不會與教宗同行，因為他將在9月3日於維琴察省的斯基亞翁為享年96歲的母親亞達主持葬禮。這次採訪於8月27日進行。

樞機閣下，教宗即將踏上其教宗任期內最長的牧靈訪問之旅，將訪問印度尼西亞、巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡。教宗方濟各的期望是什麼？

教宗方濟各首先心中懷有的是與人相遇的希望：親自會見將要訪問的國家的人民。換句話說，這再次強調了他的牧職風格中所特有的“親近”的主題，親近是他的牧職風格，而牧靈訪問正是親近的重要表達形式：親近是為了傾聽，親近是為了承擔人民的困難、痛苦和期望，親近是為了向所有人傳遞福音的喜悅、安慰和希望。借用聖保祿六世的話來說，我想強調的是，教宗所到的國家在地理上越遙遠，他的內心就越能感受到這種迫切性。。

印度尼西亞是世界上穆斯林人口最多的國家：在這裡，面對社會和政治問題的多元化現實，教會致力於加強兄弟情誼。作為伯多祿的繼承人，教宗的到訪能幫助這個團結的進程嗎？

教宗將要訪問的地區有著多種文化、宗派和宗教傳統，是一個真正多元化的現實！我特別想到印度尼西亞，在這個國家，由於“建國五項原則”（Pancasila）的存在，不同群體之間的關係一直在接受他人、互相尊重、對話和溫和的基礎上發展。面對任何改變這種情況的傾向，以及在世界各地不幸存在的極端主義誘惑，教宗的言語和行動將是一個強烈而緊迫的呼籲，呼籲不要放棄這一道路，並將有助於支持和鼓勵兄弟情誼，正如教宗常說的那樣，這種兄弟情誼是在差異中的統一。應對這個龐大群島所面臨的社會和政治問題的時候，也應該按照這一原則處理。

教宗將在巴布亞新幾內亞與擁有古老傳統和堅定信仰的人民會面。在這個資源豐富但極為貧困的地方，人們面臨氣候變化、資源掠奪和腐敗等挑戰。莫爾茲比港被認為是世界上最危險的城市之一。教宗的到訪會帶來新的方向嗎？

是的，巴布亞新幾內亞同樣充滿了矛盾：豐富的資源往往伴隨著由不公、腐敗、政治和經濟不平等導致的極端貧困；自然環境的原始美麗也不得不面對氣候變化和對自然資源不加區分的掠奪所帶來的嚴重後果。教宗方濟各將推動一切可能的努力，無論是政治機構、宗教團體，還是呼籲每個人的責任感，以喚起一種變革的意識，引導大家在追求正義、關心最貧困者以及照護共同家園的道路上，做出持久而堅定的承諾。

東帝汶將成為教宗此次的第三站。這個國家經歷了多年的痛苦，直到25年前獨立。明年東帝汶將加入東盟，但該國仍然存在嚴重的城鄉差距。在這個信仰與歷史密不可分的地方，教宗將帶來什麼信息？

我擔任聖座國務院職員的那些年，曾親自關注東帝汶的情況，我見證了其歷史中留下的痛苦。當時的情形給人的感覺是完全封閉、停滯不前。因此，25年前的獨立，我始終視其為一種“奇跡”。基督信仰使東帝汶成為亞洲第一個天主教國家，在爭取獨立的過程中發揮了決定性的作用。現在我認為，這個信仰也必須透過更深層的靈性培育，激勵東帝汶人民在社會轉型中繼續前行，克服分裂，有效地與不平等和貧困作鬥爭，以及對抗不良現象，例如青年團體間的暴力和侵犯婦女尊嚴的行為。教宗的到訪無疑會在這方面帶來重要的推動力。

此次旅行的最後一站是新加坡，這個城邦國家是多種宗教和諧共存的地方。教宗將如何進一步促進宗教間的對話，並加強該國不同團體之間的聯繫？

新加坡，這次長途旅行的最後一站，是當今多元文化和多宗教社會中和平共處的典範。我們置身於一個匯聚了來自世界各地人們的城邦國家，這裡是不同文化、宗教和精神傳統的馬賽克。教宗方濟各將特別會見那些致力於宗教間對話的年輕人，並將未來的道路託付給他們，以使他們成為一個更加友愛與和平世界的主角。

此次亞洲之行是否可能打開新的橋梁，並進一步加強聖座與亞洲國家之間的關係？

回答這個問題時，我首先想到的是新加坡，其人口大部分為華裔，因此這裡是與中華文明和人民進行對話的理想場所。正如前面所述，印度尼西亞是世界上穆斯林人口最多的國家，此次訪問雅加達將為進一步接觸亞洲伊斯蘭群體提供一個良好契機，但不僅限於此。此次教宗訪問的國家中，有兩個，不久後將是三個，成為東盟成員國，這個組織還包括其他該地區的重要國家，例如越南和緬甸。教宗方濟各在此行中所傳遞的關懷與和平信息，也同樣面向所有這些國家和地區。

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