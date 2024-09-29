天主的婢女耶穌的亞納榮列真福品

教宗方濟各在比利時牧靈訪問期間，親自冊封一位新真福，她就是天主的婢女耶穌的亞納。新真福於1545年11月25日在西班牙出生，1621年3月4日在比利時布魯塞爾去世。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月29日在比利時博杜安國王體育場主持彌撒，冊封可敬者天主的婢女耶穌的亞納（Ana de Jesús）為真福。

新真福是加尔默罗赤足隐修会的修女，1545年11月25日在西班牙出生，1621年3月4日在比利時布魯塞爾安息主懷。她和阿維拉的聖女大德肋撒及聖十字若望同是加爾默羅會的改革者，並參與了在西班牙和境外的眾多隱修院的創建。

正如阿維拉的聖女大德肋撒所稱的那樣，耶穌的亞納修女是“女院長中的重要指揮者”，她有堅強的性格、健康的分辨能力和極大的愛德。耶穌的亞納修女與聖十字若望先後在格拉納德和馬德里建立了加爾默羅修院。

1604年，她與幾位同伴將改革後的加爾默羅會傳入法國，在巴黎創建了一座隱修院，並於1605年在蓬圖瓦茲和第戎建立了修院。後來，她前往佛蘭德，在布魯塞爾、魯汶和蒙斯建立會院。

隨後，在耶穌的亞納修女的推動下，於1612年在克拉科夫、1619年在安特衛普創建了會院。在她的一生中，始終忠於聖女大德肋撒的事業，並收集聖女的所有著作，對這些作品在歐洲的流傳功不可沒。

耶穌的亞納修女於2019年11月28日被宣布為可敬者，2023年12月14日，因她的轉禱而顯示的奇跡獲得了教會的承認。

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