教宗方濟各：文學培養心智，打開聆聽他人的耳朵

教宗方濟各致函司鐸候選人、牧靈工作者和所有基督徒，強調“閱讀小說和詩歌在培育成熟人格過程中的價值”，因為書籍能夠打開新的內在空間、幫助人們面對人生，並能理解他人。

(梵蒂岡新聞網)“一本好書能夠打開心扉，激發心智，為生活做準備。”這是教宗方濟各7月17日寫給司鐸候選人的一封公開信中所表達的思想。這封信不僅寫給司鐸候選人，也同樣面向牧靈工作者和所有的基督徒，發表於8月4日，題為“文學在培育中的作用”。

閱讀的裨益

在信函中，教宗首先強調了一本好書的良好效應，當人們“常常處在無聊的空閒時”，找到一本好書來讀就如同“獲得一片綠洲，讓我們遠離那些為我們沒有好處的選擇”，並且在“疲倦、憤怒、失望和失敗的時刻，以及祈禱也無法讓我們靈魂得到寧靜時”，幫助我們度過困難時刻，“得到些許的寧靜”。

教宗指出，“在媒體、社交網路、手機和其他設備無所不在之前”，人們更經常地專注於閱讀。一部文學作品是“具有生命力並總是使人感到充實”。事實上，“讀者從作者那裡獲得的，使自己得以充實”，而這又“使讀者自身的富饒得以開花結果”。

在修院花些時間用於閱讀

接著，教宗指出，一般來說，“那些正在接受聖職培育的修生沒有投入相應的時間在閱讀文學作品上下功夫”，有時文學被認為是“所接受文化的次要表達，不屬於未來司鐸的培育和具體的牧靈經驗”。

教宗解釋說，“這樣不好”，它會導致“未來司鐸在理性與靈性方面的嚴重匱乏”。因為在實踐中，文學“與我們每個人對生活的渴望有關”，進入“我們與實際的存在、其基本張力、渴望和意義的緊密關係中”。

與降生成人的耶穌相遇

如今，為了“充分回應許多人對天主的渴望，信友和司鐸們必須傾力投入傳報福音的使命，使“眾人能夠與降生成人、創造人類並創造歷史的耶穌相遇”。教宗寫道，人們絕不能忽視“耶穌基督的人性，那是由激情、情感和情愫形成的人性，包括具體地講述，手觸摸並治癒的手、釋放與鼓勵的目光、還有款待、寬恕、義憤、勇氣和無畏，一句話說：就是愛”。

最後，教宗強調：“熟悉文學能夠讓未來的司鐸和所有的牧靈工作者更能感覺到‘基督’的完整人性，以及祂完全的天主性。”

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