教宗探訪奧斯蒂亞馬戲團員：謝謝你們逗人歡笑

教宗方濟各於7月最後一天的下午前往奧斯蒂亞遊樂園探望巡迴表演者和馬戲團員，以及帶給他們牧靈關懷的讓南格羅修女和阿梅莉亞修女。教宗說：我支持你們，並為你們所做的事表示感謝。雜技藝人向教宗獻藝，孩童們與教宗擁抱，送給他禮物。

（梵蒂岡新聞網）「奧斯蒂亞遊樂園擁抱你。」7月31日下午，寫在遊樂園門口一塊白色橫幅上的這句話，迎來了教宗方濟各。教宗在他放暑假的最後一天乘車前往距離羅馬市中心約一小時車程的奧斯蒂亞，探望在新冠疫情期間受到重創的雜技藝人和馬戲團員。教宗向他們表示全力支持和感激之情，「因為他們逗人歡笑」。在戰爭、危機和社會痛苦充斥的時代，歡笑不是一件小事。

向聖母像致敬

遊樂園裡有一尊用石膏做成的聖母塑像，名為「護佑巡迴表演和馬戲團的聖母」。雜技藝人說：「我們需要聖母的庇佑。」教宗方濟各進入遊樂園時，在這尊聖母像前停留片刻，劃了十字聖號。

與讓南格羅修女相擁

下午3點05分，羅馬溫度高達攝氏35度，教宗坐著白色菲亞特500L來到雜技藝人和馬戲團員團體，收到了讓南格羅（Geneviève Jeanningro）修女的兩個飛吻。現年81歲的讓南格羅是耶穌貧窮小姐妹會修女，56年來在露營車裡工作，她與同會姐妹阿梅莉亞（Anna Amelia）修女一起安排了這次訪問。教宗方濟各每逢週三公開接見活動都會見到讓南格羅修女，這位年邁卻依然精力充沛的修女多年來將居無定所者、馬戲團員和性少數群體（Lgbt+）帶到教宗身邊。

在慶生會場所的聚會

讓南格羅修女擁抱了教宗，用帶著法國口音的意大利語說道：「您送給我們莫大的喜樂！」與教宗同行的是附近和平之后聖母堂的主任司鐸帕塔內（Giovanni Vincenzo Patané）神父。

讓南格羅修女帶教宗進入平時用來舉辦兒童慶生會的房間。羅馬主教一進門，現場便響起如雷貫耳的掌聲和歡呼聲，教宗的隨行人員手提籃子，將糖果和玫瑰念珠發給在場的每一個人，場面十分逗趣：那裡有一個蜘蛛俠雕像、好幾個氣球池、充氣遊樂設施、玩具自動售機和遊戲機，五顏六色的牆壁有各式各樣的動畫片人物，貝爾格里奧教宗就在這裡，在讓南格羅修女和阿梅莉亞修女旁邊坐下，與這個團體享受豐富多彩的時光。

問候與禮物

這是一個大家同聚一堂、歡聲笑語不斷的時刻。教宗方濟各拿起麥克風，說：「我向你們大家致以感謝，謝謝你們所做的事，謝謝你們逗人歡笑。」

教宗問候了幾個他曾於2018年聖體聖血節在奧斯蒂亞聖婦莫尼加堂見過的孩子。在場很多人對讓南格羅修女的關懷服務表示感謝，教宗於是開玩笑說：「我聽不太明白：她也參加了馬戲團？她跟獅子一起工作嗎？」一名男子當眾說：「這些修女非常優秀。有些人想要把她們從這裡帶走，我們不容許這種事情發生！」教宗說：「繼續保持下去，我支持你們。」

小丑和雜技藝人獻藝

接著，年僅9歲的奧斯卡（Oscar）送給教宗一個旋轉木馬音樂盒，作為「雜技藝人的象徵」，並且獻上一封信和一個藍色信封袋。小男孩解釋說：「裡面有五歐元，這樣你就能買顆冰淇淋了。」教宗捧腹大笑，說：「一顆冰淇淋？」

然而，教宗也有嚴肅的時候，例如當他聽到一名母親向他介紹剛發現疾病的女兒時，或者一名捲髮男孩掉著眼淚，在他的耳邊說悄悄話時。

一個由媽媽們組成的祈禱小組向教宗保證，她們每天為教宗念一串玫瑰經，教宗向該小組的負責人表示感謝。幾名雜技藝人和小丑為教宗獻藝，表演了一小段，教宗帶著好奇的眼神欣賞，時不時豎起大拇指。

「感謝您的謙遜」

這個遊樂園「大家庭」各團體的負責人對教宗說：「我們是小人物，能做的只有感謝您。您送給了我們莫大的禮物。」教宗則說：「謝謝你們如此美好的款待，謝謝小朋友們。我很高興看到這份喜樂。你們要始終帶著喜樂、勇敢前行。」

本堂神父帕塔內稱這個遊樂園是「天堂的一個小角落」，並將《巡迴表演和馬戲團之母聖母瑪利亞禱詞》呈給教宗簽名。

本堂神父說：「堂區的壓力有時候叫人喘不過氣，我們會來這裡呼吸歡樂的空氣、呼吸團體的氣息。這裡宛如一個『小堂區』，大家互相認識、彼此討論，也能找回自己。」

一名少年打斷活動流程，拿起麥克風，注視著教宗，高聲說：「在各位國家領導人找您請益的日子，您並沒有與他們談話，而是來到我們中間，賜給我們您的臨在。謝謝您的謙遜。」

與眾不同的午後時光

教宗重複說：「謝謝你們。謝謝你們為歡笑作的貢獻。」他再次向讓南格羅修女致意後離開遊樂園，乘車經過人潮和記者。

7月的最後一天，教宗在奧斯蒂亞把一個昏昏欲睡的午後時光變得與眾不同。

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