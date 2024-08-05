教宗接見西班牙修生：聆聽、寬恕、優先關愛窮人

西班牙赫塔費大修院團體晉見教宗方濟各，聆聽了教宗向他們講述的司鐸恩典的四大要素。教宗特別提到聖維雅納神父的典範，勉勵未來的司鐸尤其關愛受苦的人。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月3日在梵蒂岡克萊孟廳接見了西班牙赫塔費（Getafe）的“宗徒之母”大修院的成員。赫塔費教區主教和輔理主教、大修院的院長和培育者也參加了接見活動，他們在“宗徒之母”大修院建立30週年之際，陪伴修生們前來羅馬聖伯多祿和聖保祿的墓前朝聖。

隔天8月4日是亞爾斯本堂神父聖維雅納（Giovanni Maria Vianney）的紀念日，教宗在講話中提到這位聖司鐸說過的一句話：“若是我們全然明瞭在這世上作為神父意味著什麼，我們必會死去：不是因為懼怕，而是因為愛。”教宗勉勵眼前這些未來的司鐸為“來日領受司鐸的恩典”做好準備，聆聽“上主愛的召叫”。

司鐸恩典的四大要素

教宗強調，“耶穌走過的路並非一帆風順”。因此，修生們需要留意四個基本重要的因素，即靈性生活、學業、團體生活，以及使徒工作。教宗表示：“在你們必須活出的這四個現實中不可失去協調，這很有必要，因為上主和教會都期待你們修生，在回應你們所蒙受的聖召時，首先是正直和慷慨的人，始終樂於聆聽和寬恕，決意將你們徹底事主愛人的奉獻堅持到底，尤其優先關愛那些受苦最深的人、貧窮的人和被排斥的人。”

按照上主的意願塑造心靈

接著，教宗提到赫塔費大修院建在人們所稱的“天使的丘陵”上，這是馬德里南部的一個地方，“傳統上被視為伊比利亞半島的地理中心”。教宗說，這並非偶然。“祈求主耶穌成為你們每個人生活的中心、按照祂的意願塑造你們的心靈、讓你們永遠緊密地靠近祂的心”。

邁向禧年的行程

最後，教宗祝願赫塔費大修院未來的司鐸這幾天在羅馬的朝聖之旅，也能幫助他們“懷著喜樂在精神上準備慶祝”即將來臨的2025年禧年。

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