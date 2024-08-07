教宗方濟各呼籲中東地區停火

教宗在週三公開接見活動中再次為中東地區發出呼籲，並邀請信眾為“飽受折磨的烏克蘭、緬甸和蘇丹祈禱”，也為巴基斯坦和阿富汗祈禱，以消除歧視，特別是對女性的歧視。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在七月暑期暫停週三公開接見活動後，於8月7日恢復舉行這項活動。活動結束時，他沒有掩飾他對中東地區局勢的擔憂，且再次籲請停止敵對行動。他說，“我再次呼籲有關各方，不要讓衝突蔓延開來，要在所有戰線立即停火，首先是加沙地帶，那裡的人道主義狀況非常嚴重”。教宗祈願“真誠尋求和平以消除紛爭，愛能夠戰勝仇恨，寬恕能夠平息報復”。

接著，教宗也邀請信徒為烏克蘭和處於戰爭中的國家祈禱。他說：“我請你們與我一起為飽受折磨的烏克蘭、緬甸和蘇丹祈禱。願遭受戰爭之苦的人民能儘早獲得他們極其渴望的和平”。

最後，教宗邀請大家為巴基斯坦和阿富汗祈禱，那裡的許多人仍受到歧視。“讓我們一起努力並祈禱，消除巴基斯坦和阿富汗地區的種族歧視，尤其是針對女性的歧視”。

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