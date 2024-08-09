教宗致函哥倫布騎士團：在衝突與動盪的時期，祈求正義與和平

第142屆哥倫布騎士團年度大會於8月6日至8日在加拿大魁北克城舉行。在此機會上，教宗方濟各在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的信函中，邀請騎士團的所有成員為和平祈禱並努力建設“愛的文化”。

（梵蒂岡新聞網）在第142屆哥倫布騎士團年度大會於8月6日至8日在加拿大魁北克城舉行之際，教宗致函騎士團凱利（Patrick Kelly）團長。在這封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的信函中，教宗省思了本屆年度大會的主題“使命”，強調每一位基督徒都是傳教士，因為我們在基督內與天主的愛相遇。（參閱：《福音的喜樂》宗座勸諭，120號）

教宗指出：“由於迫切需要為這份愛做見證，在此激勵下並在真福麥基夫尼（Michael J. McGivney）神父先知性願景的引導下，哥倫布騎士團隨之建立。這愛的見證首先在於服務窮人，而且秉持使徒熱情建設教會，團結、友愛並忠於福音拯救世人的真理。

培養信仰深厚、重視家庭的人

教宗讚揚騎士團致力於培養“信仰深厚和重視家庭”的人。他們以家庭作為社會的基本細胞，做出種種努力，幫助許多人成熟成長。教宗對騎士團的“心靈”（Cor）倡議表示特別讚賞。該倡議旨在通過“祈禱、培育與友愛”來陶成天主教徒“踐行自己的信仰並為家庭、堂區、團體和國家服務”。

教宗提起世界許多地區的戰爭與社會動盪，呼籲為正義、和平與和解祈禱。教宗寫道，願騎士團的成員和他們的家庭“堅持不懈地祈禱和奉獻彌撒，祈望基督的和平在所有人的心中獲勝，並建設愛的文化”。

支持教會的使命和受苦的基督徒



接著，教宗也談到騎士團的愛德活動，他們支持婚姻和每個人生命尊嚴的努力，以及教會在發展中國家的傳教使命。教宗提到騎士團在烏克蘭和中東基督徒團體中的愛德善功，以及他們對因信仰基督而遭受迫害的基督徒的關懷。

在談到即將到來的2025年禧年，教宗感謝騎士團支持聖伯多祿大殿的華蓋修復工程。教宗寫道，當朝聖者“凝視聖伯多祿墓上高聳的貝尼尼華蓋時，即使華蓋正因哥倫布騎士團的慷慨而在進行修復工程，以恢復它最初的輝煌，但願朝聖者也將加強信仰，並與伯多祿的繼承人團結一心”。

最後，教宗將哥倫布騎士團託付於真福童貞瑪利亞的慈母保護中，並邀請他們履行在受洗時獲得的使命，“成為我們人類大家庭的和平與成聖的酵母”。

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