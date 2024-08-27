教宗：禮儀是子民齊聲祈禱，不帶個人主義色彩

教宗方濟各致函意大利第74屆全國禮儀週主辦方，強調了合唱、聖歌和靜默的層面：這一切有助於深層且內在的祈禱，遠離瘋狂、喧囂和閒話。

（梵蒂岡新聞網）意大利第74屆全國禮儀週於8月26日至29日在摩德納－諾南托拉總教區舉行。在此機會上，教宗方濟各致函活動主辦方、禮儀行動中心主任馬尼亞戈（Claudio Maniago）總主教，強調禮儀祈禱的一大特色在於「遠離各種形式的個人主義和分裂」。

祈禱與感官的投入

這封信函由聖座國務卿帕羅林樞機署名，緊扣著本屆禮儀週的主題，即：在禮儀中，教會真正的祈禱、天主子民和舉行禮儀的藝術。「獻上我們嘴唇的佳果，頌揚祂的聖名。」（希十三15）

信函指出，禮儀祈禱「是共融的學校，使人心不再冷漠，縮短弟兄姐妹之間的距離，與耶穌有同樣的感受」。這並非某個小組的努力，而是「所有受洗者」參與其中。

信函引用關於禮儀培育的宗座牧函《我渴望而又渴望》，指出「會眾的行動，例如參加聚會、身體姿勢、保持靜默、聲音表達、感官投入，這些都是會眾參與禮儀的方法」（參閱：51號）。

重新發現《聖詠》之美

教宗提出了關於真正禮儀祈禱的四個層面。首先是要重新發現「齊聲合唱」、聲音交織的美，教宗邀請眾人通過時辰頌禱加以體會。他期許眾團體「在齊聲合唱中再次獻上」《聖詠》的祈禱，學習「在禮儀和生活中活出合一與共融的價值」。第二個層面是禮儀與聖歌之間的關聯性。教宗表示，聖樂「不是裝飾品，而是禮儀中完整和必要的部分」。他敦促信眾尤其要在主日禮儀中格外注重聖樂的部分。

靜默的空間

接著，教宗談起靜默。對此，信函寫道，「禮儀教導我們」，靜默不僅有助於遏止「瘋狂、喧囂和閒話」，而且「神聖」的靜默成為有益於「培養默觀能力」和「加深心靈祈禱」的大好時間與空間。

第四個，也就是最後一個幅度與「促進禮儀職務」有關。誠如《我渴望而又渴望》宗座牧函所闡明的，禮儀職務是聖神降臨於教會的果實（參閱：33號）。教宗敦促秉持這一觀點解讀禮儀的職務：各式各樣的禮儀職務增進「會眾的積極參與，激勵傳教使命的共同責任」，彰顯「教會同道偕行的本質」。

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