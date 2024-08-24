教宗方濟各：在不信任未來的人中，基督徒見證天主的慈悲

馬達加斯加安齊拉納納（Antsiranana）8月23日至25日舉行全國聖體大會，教宗在致函中希望這一活動能幫助參與者“培養對所有人，特別是那些處境困難者的愛德和團結之心”。對於舉行百年慶的“青年聖體運動”，教宗勉勵青年幫助他人，“使他們的生命成為獻給天主的祭品”，從而讓人們更好地認識、愛慕和事奉天主。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月23日致函馬達加斯加全國聖體大會，勉勵全體與會者做基督之愛的傳教士。教宗在寫給該國主教團主席拉哈里蘭博尼亞納（Marie Fabien Raharilamboniaina）主教的信函中強調，這次大會旨在幫助信徒“回歸本質，幫助他們重新發現朝拜聖體的意義，以及與基督共度時光的願望”，讓他們以基督徒的方式成長。

教宗指出，希望這次大會能幫助參與者“重新發現與他人相遇、祈禱，跟隨耶穌的腳步，為了他人並與他人共同努力的重要性”。他還回顧了自己在2023年6月19日向美國全國聖體大會籌辦委員會發表的講話，指出“聖體聖事促使我們以更大的愛心關愛近人”。

青年聖體運動百年紀念

此外，在慶祝“青年聖體運動”百年紀念之際，教宗方濟各指出，今天“對主的真實臨在的信仰是一項巨大的挑戰”，他邀請參與者幫助他人“在聖體聖事中體驗耶穌”。教宗寫道：“你們也要幫助他們使自己的生命成為獻給天主的祭品，與耶穌在祭台上的生命獻祭相結合，使祂能夠被更好地認識、愛慕和事奉。”

培養對所有人的愛德和團結之心

教宗方濟各祝願參加聖體大會的每個人，都能“培養對所有人的愛德和團結之心，特別是對那些處於困境的人，對他們來說，生活的道路每天都變得更艱難”。對於那些“對未來感到悲觀和懷疑的人”，教宗引用他開啓2025年禧年的《望德不叫人蒙羞》詔書，指出需要給他們帶來“上主的希望”。教宗最後勉勵眾人“成為天主慈悲和憐憫的見證人”，並呼求聖母的轉禱，讓每個人都“日益加深”與基督的關係。

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