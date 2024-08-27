教宗：黎巴嫩是和平訊息，貝魯特港事故應得到真相與正義

教宗方濟各在梵蒂岡接見了四年前黎巴嫩首都悲慘事故的罹難者家屬，強調人民「有權利得到那些展現責任與透明的話語和事實」。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月26日在梵蒂岡宗座大樓接見了2020年8月4日黎巴嫩爆炸事故的罹難者家屬，對他們表達深切的關懷。那起爆炸事故摧毀了貝魯特港和部分城市，造成235人死亡、6500人受傷、30萬人流離失所，以及大約30億美元的損失，至今事故的原因和責任人依然不明。

真相與正義應高過於一切

教宗在講話中透露道，他一直為他們祈禱，與他們一同落淚。教宗一想到罹難者死得那麼淒慘、年輕的生命早逝，就心痛不已。亞歷山德拉（Alexandra）年僅3歲就遇難身亡，他的父母這些年與其他很多人一起勇敢地化悲憤為力量，尋求真相與正義。這些正是教宗所呼求的。事實上，到目前為止，沒有任何人因這起事故而被起訴。

教宗說：「我與你們同聲要求真相與正義，它們還沒到來。真相與正義啊！眾所周知，問題複雜又棘手，重壓在其上的是互相對立的勢力和利益。但是，真相與正義必須高過於一切。四年過去了，黎巴嫩人民，首先是你們，有權利得到那些展現責任與透明的話語和事實。」

黎巴嫩應始終是和平的計劃

教宗引用《眾位弟兄》通諭，重申戰爭是政治和人類的挫敗。他再次強調，每天看到許多人因巴勒斯坦和以色列戰爭而死去，他深感悲痛。他還難過地指出：「黎巴嫩為此付出代價。」

「我與你們一起呼求天賜和平、人們在世上難以建設的和平。我為中東和黎巴嫩懇求和平。黎巴嫩現在是，而且必須始終是和平的計劃。我們不可忘記，有一位教宗曾說過：『黎巴嫩是個訊息，而這訊息是和平的計劃。』黎巴嫩這片土地蒙召成為不同團體能和睦共處的場所，在其中共同福祉先於個別利益，各宗教、各教派懷著友愛彼此相遇。」

黎巴嫩飽受磨難，我們不會讓你們孤立無援

在會晤中，教宗代表全體教會傳達了溫情與關愛。他感謝各位牧者和男女修會成員持續關懷那些在悲慘事故中痛失摯愛的人。教宗說：「我們感受到並且認為，黎巴嫩是個飽受磨難的國家。」

教宗最後鼓勵道：「你們並不孤單，我們不會讓你們孤立無援，卻要通過祈禱和具體的愛德與你們同舟共濟。」「香柏樹邀請我們舉目仰望高天、仰望天主：祂是我們的希望，絕不叫人失望。願童貞聖母瑪利亞從她的哈里薩朝聖地，始終看顧你們、護佑黎巴嫩人民。」

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