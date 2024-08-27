教宗方濟各：青年不需要我們，他們需要的是天主！

教宗接見了聖若瑟獻主會出席修會大會的會士們，叮囑他們扶助和陪伴青年世代，俯身注視受排斥的人，不以“家長式的作風”，卻要分擔他們的困境。

（梵蒂岡新聞網）深居末位、慈父心懷、關注弱小：這些是納匝肋的聖若瑟一生中的3個幅度，也是修會生活和服事教會的重要因素。教宗方濟各8月26日上午在宗座大樓的聖克萊孟廳接見了聖若瑟獻主會（Oblati di San Giuseppe）出席第18屆修會大會的會士們，向他們談到上述要點。教宗在展開他的省思前，先提到這個在意大利北部皮埃蒙特大區阿斯蒂地區誕生的修會，以及會祖聖若瑟·馬雷洛（San Giuseppe Marello），指出他與該修會的會士們在地理上有“共同的根源”。

將生命根植於基督

教宗在講話中，首先省思“深居末位”的含義，引證聖若瑟獻主會會祖的一句名言：“在家做隱居者，在外做使徒。”教宗受到這句名言的啟發，勉勵會士們將基督置於自己生活的中心。

“沒有基督，我們就無法站立，任何人都如此：我們每個人都有自己的弱點，沒有上主扶持我們，我們將無法站立。因此，我鼓勵你們透過參與聖事、聆聽和默想天主聖言、朝拜聖體，無論是個人或團體的方式，培養一種日益熱切的祈禱生活。”

教宗一再強調，“在上主前默默地”朝拜，這是每位會士都應盡的本分，在基督內站穩是多麼重要啊，因為一旦遠離天主，就會“跌入罪中”，而“接近上主的人就能馬上抓住祂，不會跌倒”。

幫助青年與天主相遇

與基督在一起、聆聽祂的話語、向祂傾訴、與祂分享“每日的生活”，這讓使徒工作結出果實，尤其是陪伴青年的工作，幫助他們與天主相遇。

教宗說：“青年不需要我們，他們需要的是天主！我們越是活在天主的臨在中，就越能幫助青年與天主相遇，不做無用的主角，所思念的只是他們的救恩和圓滿的幸福。我們的青年，其實也包括我們每個人在內，我們都活在一個追求外表的世界，注重的是顯露自己、獲得認同、總是有新的體驗。然而，一種全都是‘外在’的生活，內心卻是空虛的。”

於是，教宗邀請聖若瑟獻主會的會士們，使他們的團體和會院成為“能感受和分享親情”的場所，“親近天主和兄弟們彼此親近”。

與新世代在一起

談到“慈父心懷”，教宗著重於聖若瑟·馬雷洛對青年的關注。當時，青年“過於被遺棄和被疏忽”，任由他們自暴自棄，這令聖若瑟·馬雷洛感到惋惜。他認為那些批評“被遺棄和迷失方向的青年的態度是不公正且無益處”。他懂得把握住青年身上“善的巨大潛能”，如果他們得到“明智、耐心和慷慨的嚮導的支持和陪伴，這些潛能就會“開花結果”。

教宗勉勵聖若瑟獻主會的會士們，“關心青年的整體福祉、具體地陪伴他們及其家庭、熟悉掌握良好培育者的啟蒙藝術，明智地等待每個人的時間和機會”。

接納最弱小卑微者

關於“關注弱小”，教宗稱讚大聖若瑟的信德和愛德，憑著這兩個德行，他接納了“聖母瑪利亞和她的嬰孩”，認出“在他們貧困中的天主”。教宗指出，這正是“款待最弱小的人”，“不以家長式的作風俯身”注視他們，把他們當作低下的人，而是與他們分享自己“同樣的貧困”。

這是“天主使自己成為窮人給予我們的教導”，也是聖若瑟·馬雷洛教導我們的，他尤其關心“問題最多的孩子”。這正是“上主今天召叫我們去完成的”工作。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html